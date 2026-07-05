وزارة التموين توضح طريقة إعادة التشغيل البطاقات.. وياسمين عز تنفعل بسبب الأهلي والزمالك.. ومفاجأة بشأن الذهب.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي.

بطاقة التموين وقفت.. الوزارة توضح طريقة إعادة التشغيل

أثارت أنباء خروج عدد من المواطنين من منظومة الدعم التمويني خلال الساعات الماضية حالة من الجدل والقلق، بعدما فوجئ البعض بحذف أسمائهم من بطاقات التموين دون معرفة الأسباب أو آليات التظلم وإعادة الإدراج.



ومع تزايد التساؤلات حول معايير استحقاق الدعم، وأسباب استبعاد بعض المستفيدين، يترقب المواطنون توضيحات رسمية بشأن الإجراءات المتبعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وخلال هذا التقرير كل ما يشغل بال المواطنين.



استقرار الأسعار وخفض الأعباء.. أخبار سارة بشأن المؤشرات الاقتصادية

شهد الاقتصاد المحلي خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في ظل تحديات عالمية وإقليمية متلاحقة، فرضت ضغوطًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالأزمات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وصولًا إلى تقلبات أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

ورغم هذه التحديات، واصلت الدولة تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، إلى جانب التوسع في المشروعات القومية، وجذب الاستثمارات، ودعم القطاعات الإنتاجية، في محاولة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.



سؤال دمه تقيل مني.. مدحت شلبي يتحدث لـ مروان عطية عن ميسي.. شوف قال إيه؟

يتابع الجميع في مصر والوطن العربي الانجازات الكبيرة التي حققها المنتخب المصري، بالوصول لـ دور الـ 16 ببطولة كأس العالم، وأن الجميع يستعد لمتابعة مباراة الثلاثاء المقبل أمام منتخب الأرجنتين الذي يضم نجوم كبار منهم ميسي.

وعرضت قناة العربية مقطع فيديو للإعلامي مدحت شلبي خلال حواره مع مروان عطية، لاعب خط وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، والذي تحدث فيه عن إمكانية مواجهة منتخب الأرجنتين في كأس العالم المقامة حاليا.

الدولار يهبط لأقل من 49 جنيهًا.. الجنيه المصري يواصل مكاسبه أمام العملة الأمريكية

واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ليسجل أدنى مستوياته في عدد من البنوك، مع استمرار تحسن أداء سوق الصرف وزيادة المعروض من النقد الأجنبي، وسط توقعات باستقرار السوق خلال الفترة المقبلة.



أقل سعر للدولار في البنوك

سجل الدولار أقل مستوى له في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 48.80 جنيه للشراء و48.90 جنيه للبيع، في واحدة من أدنى المستويات التي بلغتها العملة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.

زعلانة.. ياسمين عز تنفعل بسبب الأهلي والزمالك

أكد المطرب الشعبي سعد الصغير، أن الجميع كان في حالة فرح شديد بعد تأهل المنتخب لـ دور الـ 16، موضحًا أنه بدعاء المصريين قد نحصل على كأس العالم.

وأوضح أنه يطالب الحاقدين على حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بالتوقف عن الكلام غير المرغوب فيه، وأن الجميع مطالب بمساندة وتشجيع المنتخب.

وأوضح أن هناك بعض الأشخاص ينسب فوز المنتخب على استراليا للزمالك، وأن ذلك لآن حسام عبد المجيد لاعب الزمالك هو من احرز الهدف الأخير بضربة الجزاء.

الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب اليوم.. وشبورة صباحية وأمطار على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، خلال برنامج «صباح البلد»، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، الأحد، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية.

طقس شديد الحرارة نهارًا



توقعت الهيئة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، في حين يسود ليلًا طقس مائل للحرارة رطب على معظم المناطق.



شبورة مائية وفرص أمطار



وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية تتكون خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.



درجات الحرارة اليوم

القاهرة: 36 درجة مئوية.

الإسكندرية: 31 درجة.

شرم الشيخ: 38 درجة.

الغردقة: 37 درجة.

أسيوط: 40 درجة.

سوهاج: 41 درجة.

الأقصر: 42 درجة.

قنا: 43 درجة.

أسوان: 44 درجة، لتسجل أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم.

حل أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة جديدة للمواطنين

تشهد أزمة العدادات الكودية اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع تزايد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع الوحدات المخالفة والحصول على خدمات الكهرباء بشكل قانوني.

وفي ظل تساؤلات عديدة بشأن إجراءات التركيب، ومصير الطلبات، وآليات التعامل مع الوحدات غير المرخصة، تواصل الجهات المعنية جهودها لتنظيم المنظومة وضمان وصول الخدمة وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها.

وأكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن هناك تحركًا برلمانيًا خلال الفترة الأخيرة بشأن أزمة العدادات الكودية، موضحًا أنه تم تقديم 59 طلب إحاطة بخصوص هذه الأزمة.

استقرار أسعار الفراخ اليوم.. البيضاء تبدأ من 61 جنيهًا بالمزارع وتصل إلى 71 للمستهلك

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 5 يوليو 2026، حالة من الاستقرار، حيث حافظت الفراخ البيضاء على مستوياتها داخل المزارع، مع استمرار الفارق السعري بين سعر المزرعة وسعر البيع للمستهلك في الأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزارع عند 61 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع للمستهلك في الأسواق ومحال التجزئة نحو 71 جنيهًا للكيلو.

وصلنا بالاكتفاء لـ50%.. الزراعة تطمئن المواطنين بشأن القمح

يعتبر محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي واعتماد ملايين المواطنين عليه باعتباره المكون الأساسي لإنتاج الخبز.

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج القمح خلال عام 2026 سجل أرقامًا غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن العام الحالي يعد عامًا استثنائيًا في إنتاج المحصول.

إلحق اشتري ذهب عشان في مفاجأة جديدة.. الشعبة توجه رسالة للمواطنين



تواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، باعتبارها من أكثر المؤشرات تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، فضلًا عن كونها ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات.

وعلق الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق والخبير في صناعة وأسواق الذهب، على تأثير وقف الحرب على أسعار الذهب، وما إذا كانت الأسعار ستتجه إلى الارتفاع مع استمرار توقف الحرب.