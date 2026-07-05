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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدولار يهبط لأقل من 49 جنيهًا.. الجنيه المصري يواصل مكاسبه أمام العملة الأمريكية

الدولار
الدولار
رحمة سمير

واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ليسجل أدنى مستوياته في عدد من البنوك، مع استمرار تحسن أداء سوق الصرف وزيادة المعروض من النقد الأجنبي، وسط توقعات باستقرار السوق خلال الفترة المقبلة.

أقل سعر للدولار في البنوك

سجل الدولار أقل مستوى له في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 48.80 جنيه للشراء و48.90 جنيه للبيع، في واحدة من أدنى المستويات التي بلغتها العملة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.

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أسعار الدولار في أبرز البنوك

جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك الكبرى دون مستوى 49 جنيهًا للشراء، حيث سجل:

بنك الإسكندرية: 48.93 جنيه للشراء و49.03 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.96 جنيه للشراء و49.06 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 48.97 جنيه للشراء و49.07 جنيه للبيع.

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كما سجل في بنك قناة السويس 49.00 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك المركزي المصري 49.057 جنيه للشراء و49.194 جنيه للبيع، وسجل في البنك العقاري المصري العربي وQNB الأهلي نحو 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

جاء أعلى سعر للدولار خلال التعاملات في بنك HSBC عند 49.146 جنيه للشراء و49.239 جنيه للبيع، يليه بنك الكويت الوطني (NBK) عند 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

ما أسباب تراجع الدولار؟

يأتي استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة موارد القطاع المصرفي من العملات الأجنبية، وهو ما انعكس على أسعار الصرف داخل البنوك.

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توقعات الفترة المقبلة

تشير المؤشرات الحالية إلى استمرار استقرار سوق النقد خلال الفترة المقبلة، إذا واصلت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية دعم زيادة المعروض من العملات الأجنبية وتحسن أداء القطاع المصرفي.

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