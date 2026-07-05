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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 16 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، وغادر 5 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة (تحت عملية الشحن والتفريغ).

وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25688 طنا وشملت : 5500 طن يوريا و 3560 طن مولاس و 16628 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45258 طنا حيث شملت : 21692 طن ذرة و 7815 طن خردة و 5234 طن حديد و 9000 طن فول صويا و 1517 طن خشب زان.

وأشار المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 163224 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 121506 أطنان، كما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا عدد 4547 حركة .

ميناء دمياط السفن المركز الإعلامي

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