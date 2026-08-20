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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد الشيخ: خسارة الأهلي أمام برشلونة مرضية والجزار سيكون أساسيًا

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق والمحلل الرياضي، أن الخسارة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام برشلونة الإسباني على ملعب "كامب نو" تُعد نتيجة مرضية في مجملها، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من هذه التجربة القوية ومعالجة الأخطاء قبل انطلاق الموسم الجديد.

الأهلي

وأوضح الشيخ، في تصريحات عبر تقنية "زووم" من إسبانيا لبرنامج "مودرن سبورتس" المذاع على قناة "مودرن MTI"، أنه تواجد في ملعب المباراة على هامش خوضه بعض الدورات التدريبية في إسبانيا، واصفًا الأجواء داخل ملعب كامب نو بـ "الممتازة".

وأضاف أن الشوط الأول شهد تحفظًا دفاعيًا واضحًا من لاعبي الأهلي، مما أثر سلبًا على الشكل الهجومي للفريق، قبل أن يتحسن الأداء تدريجيًا بعد استقبال الهدف الأول. وأشار إلى أن المدير الفني الحسين عموتة قد يكون فضّل الابتداء بهذا الأسلوب، مؤكدًا على ضرورة العمل على إصلاح السلبيات الدفاعية التي ظهرت خلال اللقاء، لا سيما وأن الفريق مقبل على موسم شاق في ظل تدعيمات قوية لكافة المنافسين.

وأشاد الشيخ بالظهور الأول للوافد الجديد عمرو الجزار، مُعتبرًا إياه أحد أبرز نجوم الشوط الأول، وتوقع أن يكون عنصرًا أساسيًا ومهمًا في خط دفاع الأهلي تحت قيادة عموتة.

وفي سياق متصل، أعرب لاعب الأهلي السابق عن فخره الشديد بالمستوى الذي يقدمه المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع نادي برشلونة، مشيرًا إلى وجود حفاوة جماهيرية كبيرة من مشجعي البلاوجرانا الذين يرون فيه أملًا كبيرًا لمستقبل هجوم الفريق.

واختتم الشيخ تصريحاته بالإشادة بالموهبة الإسبانية لامين يامال، مشيرًا إلى تقديره الكبير لشخصيته ومواقفه الإنسانية والدعم الذي يقدمه، مؤكدًا حرصه على التقاط الصور التذكارية عقب اللقاء مع الثلاثي لامين يامال، ورافينيا، وحمزة عبد الكريم.

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