أمير هشام: محاولات الزمالك مستمرة لإنهاء ملف المستحقات المتأخرة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن لاعبي نادي الزمالك لديهم 40% من مستحقات الموسم الماضي، وحسين لبيب رئيس النادي اجتمع مع اللاعبين في اليوم الثاني خلال معسكر الاعداد ووعدهم بصرف نسبة من عقودهم، لكن النسبة كانت ضئيلة للغاية ولم تتجاوز الـ5%.

الزمالك

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: بالإضافة إلى أن لاعبي الفريق يستحقون الحصول على 25% من مقدمات العقود في بداية الموسم الحالي بما يعني أن اللاعبين يستحقون حاليا الحصول على نسبة 60 إلى 65% من عقودهم السنوية.

وأضاف: لاعبي الزمالك ملتزمين تمامًا حتى الآن، رغم تأخر المستحقات، والنادي يعمل على سدادها بالطبع خلال الفترة المقبلة.