قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمويلات بـ3.37 مليون دولار.. عبد الرحيم علي: منظمات حقوقية تظهر كغطاء لأنشطة الإخوان
أمطار ورعد ورمال مثارة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات طقس الاثنين والقاهرة تسجل 29
الطقس اليوم.. انخفاض الحرارة وأمطار رعدية والقاهرة 29 درجة
فتح متاحف عسكرية مجانا في مصر حتى 6 أكتوبر .. خريطة الأماكن
شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير
أمريكا تحشد قوات وطائرات إضافية في إسرائيل.. استعدادات لتصعيد محتمل بالشرق الأوسط
محاكمة 53 متهما في قضية خلية التجمع.. اليوم
بمدى 420 كم.. ماذا تقدم بي واي دي أتو 3 2026؟
أمريكا تسحب قاذفات بي-1 من بريطانيا بعد إحباط مخطط يستهدف قاعدة عسكرية
متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 منصة للحوار وطرح الأفكار.. وقرارات تنفيذية مرتقبة
أبو ريدة يجتمع مع التوأم.. ويؤكد: لا صراع أو تربص من اتحاد الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تحشد قوات وطائرات إضافية في إسرائيل.. استعدادات لتصعيد محتمل بالشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية،أن الولايات المتحدة تستعد لنشر قوات وطائرات إضافية في إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، تحسباً لتصعيد محتمل في الشرق الأوسط، بالتزامن مع استمرار التوترات بين واشنطن وطهران.

وقال موقع «والا» العبري، نقلاً عن مصادر أمنية لم يسمها، إن نحو 3000 جندي أمريكي ينتشرون حالياً في أنحاء إسرائيل، وتشمل مهامهم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب الطيارين وأطقم الدعم وموظفي الإمداد والقوات العاملة في المقرات العسكرية.

وأوضح الموقع أن الجيش الأمريكي يجري عمليات تناوب روتينية للقوات خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع استكمال الوحدات عمليات انتشارها في المنطقة، مشيراً إلى أن قوات وطائرات إضافية من المتوقع وصولها خلال الأسابيع المقبلة «كجزء من الاستعدادات لتصعيد محتمل في الشرق الأوسط».

وتأتي هذه التحركات في ظل حشد عسكري أمريكي أوسع نطاقاً في المنطقة، مع تقارير عن نشر قوات إضافية وأصول بحرية، بالتزامن مع تصاعد التوترات مع إيران.

ونقل موقع «والا» عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى لم يكشف عن اسمه، قوله إن خصوم إسرائيل يراقبون عن كثب الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة، ويقيّمون ما إذا كان من الممكن التأثير عليها وكيفية القيام بذلك من خلال هجمات تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع دون التسبب في تصعيد أوسع.

وقال المسؤول: «إنهم يدركون أن الرد الإسرائيلي هذه المرة سيكون عدوانياً للغاية».

استعداد لمواجهة جديدة مع إيران

وبحسب موقع «والا»، يواصل الجيش الإسرائيلي الاستعداد لمواجهة متجددة مع إيران أو تدهور سريع في الوضع الأمني، وسط استمرار التوترات بين طهران وواشنطن.

وأضاف الموقع أن جزءاً من هذه الاستعدادات يركز على العمليات التي يمكن أن تقوم بها إسرائيل في مواجهة أوسع نطاقاً، إلى جانب تحديد الأهداف المحتملة داخل إيران.

كما أشار التقرير إلى استمرار التنسيق العسكري الوثيق بين إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية «CENTCOM»، استعداداً لسيناريوهات تتضمن هجمات صاروخية إيرانية محتملة.

وتأتي هذه التطورات عقب تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكد أن بلاده مستعدة لاتباع المسار الدبلوماسي للتوصل إلى حل عادل.

وأدلى عراقجي بهذه التصريحات خلال اجتماع مع سفراء أجانب وممثلين دبلوماسيين في طهران، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» الأحد.

شروط إيران بشأن مضيق هرمز

وكانت إيران قد قدمت لواشنطن سبعة شروط لإعادة فتح مضيق هرمز بوساطة قطرية، خلال اجتماعات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لم تقبل الشروط الإيرانية.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع «والا» بأن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يعتقدون أن المواجهة مع جماعة الحوثي في اليمن قد تؤثر على التحالفات والتفاهمات الإقليمية الأوسع.

وذكر الموقع أن التقييمات الإسرائيلية تربط هذا الاحتمال بتعاون أوثق بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد الحوثيين، إلى جانب الآثار المحتملة للتفاهمات الإقليمية على ملفات أخرى، من بينها لبنان والنفوذ الإيراني هناك.

ونقل «والا» عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، لم يذكر اسمه، قوله إن هناك اعتقاداً بأن «أولئك الذين لا ينضمون إلى المواجهة ضد الحوثيين الآن سيبقون وحدهم ويواجهون هجماتهم وفقاً لذلك».

تصعيد في اليمن

وشهد سبتمبر اشتداد القتال بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، حيث سيطرت الجماعة على مواقع رئيسية في محافظتي الحديدة وتعز، بما في ذلك مدينة المخا الاستراتيجية، كما تقدمت إلى جزيرة مايون المطلة على مضيق باب المندب.

ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر 2014، قبل أن يتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وتأتي التحركات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية الجديدة، وفقاً لما أورده موقع «والا»، في ظل تشابك الملفات المرتبطة بإيران واليمن ومضيق هرمز، وسط استعدادات لاحتمالات تصعيد أوسع في المنطقة.

إسرائيل الولايات المتحدة الشرق الأوسط التوترات بين واشنطن وطهران الجيش الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

ترشيحاتنا

مايان السيد

من باريس.. مايان السيد تتألق في أحدث ظهور لها

لعبة مسرطنة

تريند والأطفال كلها بيحبوها.. تحذير من لعبة أطفال «مسرطنة»

الموز

لو شوفته قدامك اوعى تتردد في شرائه.. نوع من الموز فوائده مضاعفة وطعم لا يقاوم

بالصور

محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

محمد حماقى
محمد حماقى
محمد حماقى

وفاة ساس جوردان نجمة الروك الكندية عن 65 عامًا.. صاحبة «Make You a Believer»

ساس جوردان
ساس جوردان
ساس جوردان

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

فيديو

لما جبريل

لما جبريل عن أزمة مصرية وزوجها الصيني: لا للتعميم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد