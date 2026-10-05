أمريكا تحشد قوات وطائرات إضافية في إسرائيل.. استعدادات لتصعيد محتمل بالشرق الأوسط

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية،أن الولايات المتحدة تستعد لنشر قوات وطائرات إضافية في إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، تحسباً لتصعيد محتمل في الشرق الأوسط، بالتزامن مع استمرار التوترات بين واشنطن وطهران.

وقال موقع «والا» العبري، نقلاً عن مصادر أمنية لم يسمها، إن نحو 3000 جندي أمريكي ينتشرون حالياً في أنحاء إسرائيل، وتشمل مهامهم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب الطيارين وأطقم الدعم وموظفي الإمداد والقوات العاملة في المقرات العسكرية.

وأوضح الموقع أن الجيش الأمريكي يجري عمليات تناوب روتينية للقوات خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع استكمال الوحدات عمليات انتشارها في المنطقة، مشيراً إلى أن قوات وطائرات إضافية من المتوقع وصولها خلال الأسابيع المقبلة «كجزء من الاستعدادات لتصعيد محتمل في الشرق الأوسط».

وتأتي هذه التحركات في ظل حشد عسكري أمريكي أوسع نطاقاً في المنطقة، مع تقارير عن نشر قوات إضافية وأصول بحرية، بالتزامن مع تصاعد التوترات مع إيران.

ونقل موقع «والا» عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى لم يكشف عن اسمه، قوله إن خصوم إسرائيل يراقبون عن كثب الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة، ويقيّمون ما إذا كان من الممكن التأثير عليها وكيفية القيام بذلك من خلال هجمات تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع دون التسبب في تصعيد أوسع.

وقال المسؤول: «إنهم يدركون أن الرد الإسرائيلي هذه المرة سيكون عدوانياً للغاية».

استعداد لمواجهة جديدة مع إيران

وبحسب موقع «والا»، يواصل الجيش الإسرائيلي الاستعداد لمواجهة متجددة مع إيران أو تدهور سريع في الوضع الأمني، وسط استمرار التوترات بين طهران وواشنطن.

وأضاف الموقع أن جزءاً من هذه الاستعدادات يركز على العمليات التي يمكن أن تقوم بها إسرائيل في مواجهة أوسع نطاقاً، إلى جانب تحديد الأهداف المحتملة داخل إيران.

كما أشار التقرير إلى استمرار التنسيق العسكري الوثيق بين إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية «CENTCOM»، استعداداً لسيناريوهات تتضمن هجمات صاروخية إيرانية محتملة.

وتأتي هذه التطورات عقب تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكد أن بلاده مستعدة لاتباع المسار الدبلوماسي للتوصل إلى حل عادل.

وأدلى عراقجي بهذه التصريحات خلال اجتماع مع سفراء أجانب وممثلين دبلوماسيين في طهران، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» الأحد.

شروط إيران بشأن مضيق هرمز

وكانت إيران قد قدمت لواشنطن سبعة شروط لإعادة فتح مضيق هرمز بوساطة قطرية، خلال اجتماعات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لم تقبل الشروط الإيرانية.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع «والا» بأن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يعتقدون أن المواجهة مع جماعة الحوثي في اليمن قد تؤثر على التحالفات والتفاهمات الإقليمية الأوسع.

وذكر الموقع أن التقييمات الإسرائيلية تربط هذا الاحتمال بتعاون أوثق بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد الحوثيين، إلى جانب الآثار المحتملة للتفاهمات الإقليمية على ملفات أخرى، من بينها لبنان والنفوذ الإيراني هناك.

ونقل «والا» عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، لم يذكر اسمه، قوله إن هناك اعتقاداً بأن «أولئك الذين لا ينضمون إلى المواجهة ضد الحوثيين الآن سيبقون وحدهم ويواجهون هجماتهم وفقاً لذلك».

تصعيد في اليمن

وشهد سبتمبر اشتداد القتال بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، حيث سيطرت الجماعة على مواقع رئيسية في محافظتي الحديدة وتعز، بما في ذلك مدينة المخا الاستراتيجية، كما تقدمت إلى جزيرة مايون المطلة على مضيق باب المندب.

ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر 2014، قبل أن يتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وتأتي التحركات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية الجديدة، وفقاً لما أورده موقع «والا»، في ظل تشابك الملفات المرتبطة بإيران واليمن ومضيق هرمز، وسط استعدادات لاحتمالات تصعيد أوسع في المنطقة.