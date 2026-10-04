قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة ضابط بالسلطة الفلسطينية بعد احتجازه عند نقطة تفتيش إسرائيلية في طولكرم
رقية السادات لـ"صدى البلد": بابا اتظلم وهو حي وبعد موته .. فيديو
منتخب مصر بالزي الأحمر أمام جنوب أفريقيا في مباراة اليوم
الرئيس السيسي يشيد بدور السنغال في تعزيز العمل الإفريقي المشترك
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون الثنائي مع غانا
رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر
الرقيب محمد عبد العاطي.. صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر| بروفايل
أخبار السيارات | سعر إم جي 8 موديل 2026 في السعودية .. جيلي جالاكسي TT تظهر لأول مرة
نادية مصطفى تعلن وفاة الفنان جابر البلتاجي
بعد إلغاء الاشتراطات.. كيفية استخراج رخصة بناء جديدة 2026 وعدد الأدوار
الرئيس السيسي يستضيف مأدبة غداء تكريما لرؤساء الدول والوفود الأفريقية
رقية السادات لـ"صدى البلد": بابا صرف مستحقات لزوجة رأفت الهجان 3 أضعاف.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معاريف: إيران تبدأ توسيع مدى صواريخها وتحذر الولايات المتحدة من رد قوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن إيران بدأت تنفيذ خطة لتوسيع مدى صواريخها، إلى جانب العمل على زيادة سرعتها ودقتها، وذلك في أعقاب ما وصفته طهران بالدروس المستفادة من الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث العسكري الإيراني، الجنرال محمد أكرميان، قوله لوكالة «فارس» الإيرانية، إن بلاده خلصت خلال الحرب إلى ضرورة زيادة مدى صواريخها، مشيرًا إلى أن العمل على تطويرها بدأ بالفعل.

وأوضح أكرميان أن عملية التطوير لن تقتصر على طرازات محددة، وإنما ستشمل منظومة الصواريخ التابعة للجيش الإيراني بشكل عام، لافتًا إلى أن أحد دوافع هذه الخطوة هو وجود القوات الأمريكية على مسافات تصل إلى نحو ألف كيلومتر من السواحل الإيرانية.

وبحسب المسئول الإيراني، فإن الصواريخ التي استخدمتها طهران خلال المواجهات الأخيرة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي استهدفت قواعد أمريكية في الكويت وصواريخ كروز التي أُطلقت من البحر باتجاه سفن، أثبتت فاعليتها، إلا أن إيران ترى ضرورة زيادة سرعتها ومدياتها لمواجهة أي انتشار أمريكي على مسافات أبعد.

في السياق ذاته، نقلت «معاريف» عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحذيره من أن أي هجوم عسكري جديد على بلاده سيقابل برد «أقوى من ذي قبل»، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداد طهران للمسار الدبلوماسي إذا اختارت الولايات المتحدة العودة إلى المفاوضات.

من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل استيفاء الشروط السبعة التي طرحتها ضمن ما وصفته الصحيفة بـ«مذكرة إسلام آباد»، مضيفًا أن إيران تتحرك بالتوازي بين المسارين العسكري والدبلوماسي.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات لمسئول رفيع في الحرس الثوري الإيراني، علي بلالي، قال فيها إن بلاده طورت قدرات تمكنها من استهداف سفن متحركة من مسافات أبعد، في ظل الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتباين فيه الرسائل الصادرة من طهران وواشنطن، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تخلت عمليا عن برنامجها لتطوير أسلحة نووية، بينما تشير التصريحات الإيرانية الأخيرة إلى استمرار التركيز على تعزيز القدرات الصاروخية باعتبارها أحد عناصر الردع في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.
 

إيران طهران إسرائيل الولايات المتحدة الصواريخ الباليستية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

طقس اليوم

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية اليوم

القصة كاملة بشأن العاملين في منصة “ما تصدقش” مع خبير في شؤون الجماعات

باحث في شئون الجماعات المُتطرفة يكشف آليات تحرّك الإخوان خارج التنظيم

ترشيحاتنا

الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستعرض برامج بناء القدرات والقيادات بمنتدى أفريقيا العلمين

رئيس جهاز حماية المستهلك

رئيس حماية المستهلك يوجه بتكثيف الرقابة وضبط مصادر الغش بالأسواق

قداسة البابا تواضروس الثاني

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها وأناقتها

ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها
ريهام حجاج تثير الجدل بجمالها و إناقتها

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد