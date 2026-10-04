ترامب: إيران تخلت فعليا عن خططها المتعلقة بالسلاح النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تخلت فعليا عن كثير من خططها المتعلقة بالسلاح النووي، مجددا تأكيده أن إيران لن تحصل على سلاح نووي.

وقال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور تجمع جماهيري في ولاية أوهايو إنه سيتخذ قرارا حيال إيران قريبا، محذرا طهران من أنها تواجه خيار "الطريق السهل أو الطريق الصعب"، دون الكشف عن طبيعة القرار أو تقديم مزيد من التفاصيل.

وأشار إلى أن أسعار النفط تتراجع حاليا، بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير عقب شن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث قد صرح في وقت سابق بأن ترامب منح إيران كل الفرص للتوصل إلى حل عبر المفاوضات وبيده الان كل الخيارات، مضيفا أن أن المهمة العسكرية ضد إيران تختلف عن الحروب التقليدية ولن تستمر بلا نهاية.