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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية إيران: ردنا سيكون أقوى إذا اختار الأعداء المسار العسكري

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
خاطر عبادة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، خلال لقائه رؤساء البعثات الأجنبية والدولية في طهران، أن إيران جاهزة للدفاع عن نفسها وأن ردها سيكون أقوى من ذي قبل إذا اختار الأعداء اللجوء للخيار العسكري.


وشدد عراقجي على أن طهران متمسكة في الوقت ذاته بالمسار الدبلوماسي، معتبراً أن حضورها في الجمعية العامة للأمم المتحدة عكس جديتها في التوصل إلى حل سلمي.
وقال إن طهران مستعدة للتوصل إلى حل عادل ومشرف عبر الدبلوماسية لإنهاء الحرب، إذا اختار الطرف الآخر المسار الدبلوماسي بدلاً من المواجهة.


الخارجية الإيرانية: فتح مضيق هرمز مرهون بواشنطن


من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن فتح مضيق هرمز مرهون بإجراءات يجب أن تتخذها واشنطن، من بينها وقف عرقلة الملاحة الإيرانية.


وأوضح بقائي أن المحادثات الأخيرة لم تتطرق للملف النووي، وأن مزاعم موافقة طهران على تفتيش الوكالة الدولية لا أساس لها، مؤكداً أن طهران التزمت دائماً بتنفيذ تعهداتها كعضو في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.


وأضاف أن المقترح الأمريكي الأخير يشبه المقترحات السابقة ويركز على الملف النووي، مشدداً على أن طهران لم تتهرب أبداً من النهج الدبلوماسي وكان منطلق تحركها الاستفادة من أي فرصة للحل السلمي.
وأعرب بقائي عن أمله في أن يكون الانسحاب الأمريكي من العراق خطوة مهمة نحو تقوية العلاقات بين طهران وبغداد.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إيران الخارجية الإيرانية

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