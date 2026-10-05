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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 53 متهما في قضية خلية التجمع.. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر 2026، محاكمة 53 متهما في قضية خلية التجمع، التي تحمل رقم 11504 لسنة 2026 جنايات التجمع الأول.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهمين من الأول وحتى الرابع قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات بانضمام المتهمين من الخامس وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة تمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 53 متهما خلية التجمع إرهاب

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