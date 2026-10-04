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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد لـ 17 إرهابيا والسجن المشدد 5 سنوات لـ 21 آخرين بخلية العملة الإرهابية

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، حكمها على 39 متهما، في القضية رقم 580 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1780 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في القضية المعروفة بخلية العملة الإرهابية.

فقضت المحكمة بمعاقبة 17 إرهابيا بالسجن المؤبد، معاقبة 21 متهما آخر بالسجن المشدد 5 سنوات وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة متهم وإدارج المحكوم عليهم والكيان التابعين له «جماعة الإخوان الإرهابية» على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ووضع المحكوم عليهم فيما عدا متهم منهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت و وائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 15 أبريل 2020، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس وحتى الرابع عشر ومن التاسع عشر وحتى الثامن والثلاثون انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الخامس عشر حتي الثامن والعشرين والتاسع والثلاثين شاركوا جماعة إرهابية أسست على خلاف أحاكم القانون، وجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين من الثامن وحتي الثامن والعشرين اتهامات بارتكاب عملا إرهابيا بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفي بقصد الاخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر والاضرار بالموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملة لخفض احتياطي البلاد من تلك العملات وكان من شان ذلك الإضرار بالنظم البنكية وبالاقتصاد الوطني.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر 39 متهما خلية العملة إرهاب

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