رفع الجهاز الفني لفريق بيراميدز درجة الاستعداد لمواجهة الأهلي المرتقبة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في ظل رغبة الفريق السماوي في تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويستهدف بيراميدز حصد النقاط الثلاث أمام الأهلي، من أجل تعزيز موقعه في الصدارة وتوسيع الفارق مع منافسيه، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى تكثيف التحضيرات والعمل على تجهيز جميع اللاعبين المتاحين فنيًا وبدنيًا.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الأهلي يوم 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

إصابة نذير بن بوعلي تهدد مشاركته أمام الأهلي

وفي سياق الاستعدادات للمواجهة، يترقب الجهاز الفني لبيراميدز موقف الجزائري نذير بن بوعلي، مهاجم الفريق، بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تسببت في غيابه عن قائمة منتخب الجزائر خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتسببت الإصابة في حالة من القلق داخل الفريق السماوي، خاصة أن المهاجم الجزائري يعد أحد الخيارات الهجومية التي يعتمد عليها الجهاز الفني، في ظل أهمية المواجهة المقبلة أمام الأهلي.

فحص طبي جديد يحسم موقف مهاجم بيراميدز

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن نذير بن بوعلي عاد إلى القاهرة، وبدأ بالفعل تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف مدرب التأهيل بالنادي، تمهيدًا لتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

وأضاف المصدر أن اللاعب سيخضع لفحص طبي جديد بعد 48 ساعة، للوقوف على تطورات حالته ومدى استجابته للبرنامج التأهيلي، على أن يتحدد بناءً على نتائج الفحص موقفه النهائي من إمكانية اللحاق بمباراة الأهلي.