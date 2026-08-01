في ودية برشلونة.. مشادات بين أمن ملعب الكامب نو وجماهير الأهلي

كشفت تقارير إعلامية عن كواليس المشادات التى وقعت على هامش مباراة الأهلي وبرشلونة الودية في كأس جامبر بين الأمن وبعض جماهير القلعة الحمراء.

ذكرت التقارير أن التوترات بدأت عندما قرر أمن ملعب الكامب نو إزالة ملصقات مشجعي النادي الأهلي التي كانت موجودة خلف فريق برشلونة من الجهة الشمالية في المدرجات.

وذكرت التقارير أن الامور تصاعدت إلى حد التوترات بين مشجعي الأهلي والأمن على خلفية إزالة العديد من مشجعي القلعة الحمراء من الملعب على يد موظفين الأمن.

لفتت إلى أن أمن ملعب الكامب نو قام بإخراج بعض مشجعى النادي الأهلي من المدرجات وسط مشادات بين الطرفين.

يذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة تلقى خسارة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما فى بطولة كأس جامبر.