أروقة القرآن 2026 .. شروط القبول وأعداد الدارسين ورابط التقديم

أعلن الجامع الأزهر الشريف فتح باب التقديم للدفعة الجديدة من برامج رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات لعام 2026، بإجمالي معلن يبلغ 35 ألف دارس، ضمن البرامج التعليمية المخصصة لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة والتجويد ودراسة القراءات القرآنية لمختلف الأعمار والمستويات.

وتتوزع البرامج على خمسة مسارات تشمل رواق القرآن الكريم للطفل، ورواق القرآن الكريم للكبار، وبرنامج التجويد، ورواق القراءات، وبرنامج الإتقان للأطفال، مع اختلاف شروط القبول والأعمار المستهدفة وطبيعة اختبارات الالتحاق بكل برنامج، إذ يستهدف برنامج الأطفال الفئة العمرية من 5 إلى 7 سنوات، بينما يستقبل برنامج الكبار المتقدمين بداية من سن 14 عامًا فأكثر.

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وجاء الإعلان في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات واعتماد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من برامج تحفيظ القرآن الكريم وإتاحة الفرصة للراغبين في الحفظ وإتقان التلاوة ودراسة القراءات.

كم عدد المقبولين في أروقة القرآن الكريم بالجامع الأزهر 2026؟

حدد الإعلان إجمالي المقبولين في الدفعة الجديدة بنحو 35 ألف دارس، موزعين على برامج تستهدف الأطفال والكبار والحافظين الراغبين في التخصص في التجويد والقراءات القرآنية، إلى جانب برنامج الإتقان المخصص للأطفال الذين أتموا حفظ القرآن الكريم.

وتختلف الأعداد المخصصة لكل برنامج بحسب الفئة المستهدفة وطبيعة الدراسة، إذ يشمل الإعلان 26 ألفًا و947 دارسًا في رواق القرآن الكريم للطفل، و6 آلاف دارس في رواق القرآن الكريم للكبار، و1300 مقعد في برنامج التجويد، و700 دارس في رواق القراءات، و125 دارسًا في برنامج الإتقان للأطفال.

ويحتاج المتقدمون إلى اختيار البرنامج المناسب لأعمارهم ومستوى حفظهم، ثم مراجعة شروط القبول والاختبارات المطلوبة قبل استكمال إجراءات التسجيل، خاصة أن بعض البرامج مخصصة للمبتدئين، بينما تستهدف برامج أخرى الحافظين الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم في التلاوة والأداء.

ما شروط التقديم في رواق القرآن الكريم للطفل 2026؟

يستهدف رواق القرآن الكريم للطفل الأطفال الراغبين في حفظ كتاب الله، ويبلغ عدد الأطفال المقرر قبولهم في البرنامج 26 ألفًا و947 دارسًا، وتتراوح أعمار المتقدمين بين 5 و7 سنوات.

ويشترط للقبول اجتياز اختبار في مبادئ القراءة والكتابة، بما يسمح بتقييم استعداد الطفل للالتحاق ببرنامج التحفيظ، وفقًا للشروط والأعداد المحددة، ويقدم الجامع الأزهر البرنامج طوال العام من خلال فروع الأروقة.

ويتيح البرنامج للأطفال فرصة الاستفادة من برامج تحفيظ القرآن الكريم، مع تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، من خلال إتاحة الدراسة عبر فروع الأروقة، على أن يكون القبول وفقًا للضوابط المقررة لكل متقدم.

ما شروط الالتحاق برواق القرآن الكريم للكبار؟

يفتح رواق القرآن الكريم للكبار المجال أمام الراغبين في حفظ القرآن الكريم من الفئات العمرية الأكبر، ويستقبل المتقدمين بداية من سن 14 عامًا فأكثر، مع تخصيص 6 آلاف مقعد للدارسين الجدد وفقًا للأعداد المعلنة.

ويستهدف البرنامج إتاحة الفرصة للراغبين في حفظ كتاب الله، مع مراعاة الضوابط المنظمة للالتحاق به، ويحتاج المتقدم إلى مراجعة شروط التسجيل واستكمال البيانات المطلوبة وفق الإجراءات المحددة من الجامع الأزهر.

ويمثل البرنامج أحد المسارات المخصصة لتوسيع نطاق الاستفادة من برامج التحفيظ، إلى جانب البرامج الأخرى التي تستهدف الحافظين الراغبين في التخصص في أحكام التجويد ودراسة القراءات القرآنية.

ما شروط القبول في برنامج التجويد بالجامع الأزهر 2026؟

يستهدف برنامج التجويد الدارسين الذين أتموا حفظ القرآن الكريم ويرغبون في الوصول إلى مستوى أعلى من الإتقان، سواء في ضبط الحفظ أو تطبيق أحكام التلاوة بصورة صحيحة، وخصص الجامع الأزهر 1300 مقعد جديد للدارسين من مختلف الأعمار.

ويشترط للالتحاق بالبرنامج اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملًا، بما يتيح تقييم مستوى المتقدم ومدى استعداده لدراسة أحكام التجويد والتدريب على إتقان التلاوة.

ويختلف هذا المسار عن برامج التحفيظ الموجهة للمبتدئين، إذ يركز على الدارسين الذين أتموا حفظ القرآن الكريم ويرغبون في تطوير أدائهم والارتقاء بمستوى الإتقان وفق متطلبات البرنامج.

ما شروط التقديم في رواق القراءات 2026؟

يخصص رواق القراءات للحافظين لكتاب الله تعالى حفظًا وأداءً، ممن يرغبون في دراسة القراءات القرآنية والتوسع في علومها، ويستعد البرنامج لقبول 700 دارس جديد وفقًا للشروط والأعداد المحددة.

ويشترط للالتحاق أن يكون المتقدم حافظًا للقرآن الكريم، إلى جانب حفظ متني التحفة والجزرية، واجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملًا حفظًا وأداءً.

وتعكس هذه الشروط طبيعة البرنامج المتخصص الذي يستهدف الدارسين الراغبين في التوسع في دراسة القراءات القرآنية، بما يتطلب مستوى متقدمًا من الحفظ والاستعداد العلمي قبل الالتحاق.

كم عدد المقبولين في برنامج الإتقان للأطفال؟

يتضمن إعلان الجامع الأزهر برنامج الإتقان المخصص للأطفال الذين أتموا حفظ كتاب الله تعالى، وحدد عدد المقبولين في هذا البرنامج بـ125 دارسًا فقط، على أن يتم اختيار المتقدمين وفقًا للشروط والضوابط المحددة.

ويختلف هذا البرنامج عن رواق القرآن الكريم للطفل الذي يستهدف الأطفال الراغبين في الحفظ ضمن الفئة العمرية من 5 إلى 7 سنوات، إذ يركز برنامج الإتقان على الأطفال الذين أتموا حفظ القرآن الكريم بالفعل.

ويتعين على الراغبين في الالتحاق مراجعة متطلبات البرنامج والتأكد من استيفاء شروط القبول قبل تقديم الطلب، مع الالتزام بالأعداد المحددة وإجراءات الاختيار المقررة.

كيف يمكن التقديم في أروقة القرآن والتجويد والقراءات 2026؟

يمكن للراغبين في الالتحاق ببرامج رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات بالجامع الأزهر وفروع الأروقة بالمحافظات التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم، واستكمال البيانات المطلوبة وفق البرنامج الذي يرغب المتقدم في الالتحاق به.

وتشمل خطوات التقديم تحديد البرنامج المناسب، ومراجعة شروط القبول الخاصة به، ثم إدخال البيانات المطلوبة واستكمال إجراءات التسجيل وفق التعليمات المعلنة، مع مراعاة اختلاف اختبارات القبول بين برامج الأطفال والكبار والتجويد والقراءات.

ولم يتضمن النص المرسل عنوان الرابط الإلكتروني الفعلي، لذلك ينبغي إدراج رابط التسجيل الرسمي عند النشر بعد التحقق منه، حتى يتمكن المتقدمون من الوصول إلى صفحة التقديم الصحيحة واستكمال الطلبات.

ما اختبارات القبول المطلوبة في أروقة القرآن 2026؟

تختلف اختبارات القبول بحسب طبيعة كل برنامج، إذ يشترط رواق القرآن الكريم للطفل اجتياز اختبار في مبادئ القراءة والكتابة، بينما يشترط برنامج التجويد اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملًا.

أما رواق القراءات، فيتطلب حفظ القرآن الكريم، إلى جانب حفظ متني التحفة والجزرية، واجتياز اختبار القرآن الكريم كاملًا حفظًا وأداءً، في حين يخضع المتقدمون لبقية البرامج للشروط والضوابط المحددة لكل مسار.

ولذلك ينبغي للمتقدم تحديد البرنامج المناسب لمستواه قبل التسجيل، ومراجعة شروطه بدقة، بما يساعد على استكمال الإجراءات المطلوبة وفق متطلبات القبول المعلنة.

لماذا يوسع الأزهر برامج تحفيظ القرآن الكريم؟

يولي الأزهر الشريف اهتمامًا ببرامج تحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكام تلاوته، باعتبارها أحد المسارات الأساسية لخدمة كتاب الله ونشر علومه، إلى جانب دورها في ترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال.

وتوفر أروقة الجامع الأزهر بيئة تعليمية يشرف عليها محفظون ومعلمون متخصصون، من خلال منهج يجمع بين الحفظ والمراجعة والتلقين الصحيح والتدريب على أحكام التجويد، مع إتاحة برامج متخصصة لدراسة القراءات القرآنية.

وتعكس برامج رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات توجه الأزهر إلى إتاحة تعلم القرآن لمختلف الفئات العمرية، مع الاهتمام بجودة الحفظ وسلامة التلاوة وحسن الأداء، بما يدعم رسالته التعليمية والدعوية في خدمة كتاب الله ونشر علومه.