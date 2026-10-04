شيخ الأزهر : النهوض بالعملية التعليمية يتطلب تكامل الجهود في منظومة مترابطة

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن النهوض بالعملية التعليمية يتطلب تكامل الجهود وتضافرها في إطار منظومة مترابطة، والاستفادة المثلى من الإمكانات والخبرات المتاحة؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم وتحسين مخرجاته، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون بين الأزهر الشريف والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بما يدعم جهود تطوير المؤسسات التعليمية الأزهرية، ويعزز قدرتها على مواكبة متطلبات العصر، مع الحفاظ على الهوية العلمية والشرعية.

جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال اعتماد وتطوير المعاهد التابعة للأزهر الشريف، ومناهج التعليم قبل الجامعي، وذلك بحضور الدكتورة راجية علي محمود، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأوضح الدكتور علاء عشماوي أن الهيئة اعتمدت منذ إنشائها وحتى تاريخه 2500 معهد، بالإضافة إلى 1559 معهدًا ما زالت صلاحية اعتمادها سارية، مشيرًا إلى أن نسبة الاعتماد خلال العام الدراسي الحالي بلغت 98% من إجمالي المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد، مضيفا أن جامعة الأزهر تعد أكثر الجامعات المصرية حصولًا على اعتماد عدد من كلياتها، حيث بلغ عدد الكليات التي اعتمدتها الهيئة 66 كلية من كليات الجامعة، إلى جانب 43 كلية ما زالت صلاحية اعتمادها سارية.

وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في اعتماد وتطوير المعاهد التابعة لجامعة الأزهر، ومناهج التعليم الثانوي قبل الجامعي، إلى جانب تقديم الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس بالتعليم قبل الجامعي، بما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية الأزهرية.