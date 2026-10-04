بحضور رامافوزا.. جوهر نبيل ودياب وأبوريدة يشهدون مباراة مصر وجنوب أفريقيا

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الجنوب أفريقي، على استاد القاهرة الدولي، بحضور وتشريف سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

جوهر نبيل ودياب وأبوريدة يحضرون مباراة مصر والأولاد

كما شهد اللقاء المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والسيد داني جوردان، رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، والنائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والأستاذ محمد يحيى، رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الرياضة المصرية والجنوب أفريقية، ولفيف من الشخصيات العامة وكبار الضيوف.

وتابع وزير الشباب والرياضة ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا المباراة من المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة، وسط حضور جماهيري، في أجواء عكست عمق العلاقات والروابط التي تجمع مصر وجنوب أفريقيا، وما تمثله الرياضة من جسور للتواصل والتقارب بين الشعوب.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لحضور سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، ومشاركته في متابعة المباراة، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس ما تحظى به الرياضة من اهتمام ودورها في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا.