الميراث والضرائب العقارية.. هل يقدم كل وريث إقرارًا منفصلًا؟

تستهدف وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب العقارية التابعة لها، الترويج بقوة لمجموعة من التيسيرات والتسهيلات الممنوحة للممولين لزيادة معدلات الإلتزام الطوعي بتقديم الإقرارات الضريبية المقررة.

وينشر موقع صدي البلد الإخباري تفاصيل تقديم الإقرارات المتعلقة بالوحدات السكنية لمن توفى أصحاب وتستحق سداد الرسوم الضريبية المستحقة..

تقديم وتحصيل الضرائب العقارية على الورثة

حددت مصلحة الضرائب العقارية قواعد تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المملوكة للأفراد، موضحةً الحالات التي تستوجب تقديم إقرار جديد، وآلية احتساب الإعفاء الضريبي للعقارات الموروثة والمملوكة على الشيوع، إلى جانب الضوابط المنظمة لمحاسبة الفيلات متعددة الطوابق.

تقديم الإقرار الضريبي كل 5 سنوات.. ومتى يجب إخطار المأمورية؟

وحدد مصلحة الضرائب العقارية ضوابط لتقديم الإقرار الخاص بالضريبة العقارية مرة كل خمس سنوات، ما لم تحدث إضافات أو تعديلات على العقار أو يتغير عدد الوحدات المملوكة.

ففي حالة إجراء أي تعديلات أو إضافات بالعقار، يتعين إخطار المأمورية الضريبية الواقع في نطاقها العقار، نظرًا إلى أن هذه التغييرات قد تؤثر في وعاء حساب الضريبة وقيمتها، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.

وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة لأصحاب العقارات الذين يجرون توسعات أو تعديلات إنشائية، إذ قد تؤدي التغييرات إلى إعادة تقييم الوعاء الضريبي، بما يستلزم تحديث البيانات لدى المصلحة.

الضريبة العقارية على العقارات الموروثة.. كيف يُحسب الإعفاء؟

وفيما يتعلق بالعقارات المملوكة لعدة ورثة على الشيوع، فإن القانون يعامل الورثة باعتبارهم مالكًا واحدًا لأغراض الإعفاء الضريبي، بحد يصل إلى 8 ملايين جنيه.

أما في الحالات التي تسمح فيها طبيعة الملكية والإجراءات القانونية بالتعامل مع كل وارث باعتباره مالكًا لوحدة مستقلة، فيمكن لكل وارث التقدم بالإجراءات والشروط المنظمة للحصول على الإعفاء الخاص بالوحدة التي آلت إليه.

كما تنطبق تلك القواعد على الشركاء في العقارات المملوكة على الشيوع، دون تحديد وحدات مستقلة لكل شريك؛ إذ يُعاملون باعتبارهم مالكًا واحدًا. وفي المقابل، إذا جرى تقسيم الوحدات محل الشراكة وتحديد ملكية كل شريك بصورة مستقلة، يكون لكل شريك الحق في الاستفادة من الإعفاء الخاص به، وفقًا للشروط القانونية المقررة.

الضريبة العقارية على الفيلات متعددة الطوابق.. متى تُعامل كوحدات مستقلة؟

وفيما يخص كيفية محاسبة الفيلات متعددة الطوابق، أوضحت مصلحة الضرائب أن الفيلا التي يتكون كل طابق فيها من وحدة مستقلة، لها سلم وباب خارجي منفصل وعداد كهرباء خاص، يمكن التعامل مع طوابقها باعتبارها وحدات مستقلة، بما يتيح لمالك كل طابق الاستفادة من الإعفاء المقرر له أو سداد الضريبة المستحقة وفقًا للقواعد المعمول بها.

أما إذا كانت الفيلا متصلة من الداخل بسلم داخلي، بحيث تمثل وحدة واحدة متكاملة، فإنها تُعامل كوحدة عقارية واحدة، حتى لو كانت مكونة من عدة طوابق.

التسهيلات الضريبية علي الضرائب العقارية

تجري وزارة المالية لقاءات موسعة مع المجتمع الضريبي لشرح التيسيرات الممنوحة بمنظومة الضرائب العقارية ضمن الاجراءات التي تستهدفها الوزارة لتعزيز الثقافة الضريبية.

وفقا لما اعلنه رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، في تصريحات له، بان الوزارة تعمل علي عرض وشرح تفاصيل «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية»، عبر لقاءات موسعة تجريها مع ممثلي المجتمع الضريبي.

وقال " يوسف" إن هناك قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني لرفع كفاءة الخدمات بمزيد من التيسيرات، لافتًا إلى أننا سنتابع بشكل يومى عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين.

وقال " يوسف" إن وزارة المالية بدأت فعليا في مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٦ للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وكذلك مد فترة تقديم طلبات التصالح فى المنازعات الضريبية، والإعفاء من «مقابل التأخير» ٦ أشهر حتى ٢ أبريل ٢٠٢٧، وذلك فى استجابة سريعة للخبراء والإعلاميين والمواطنين.

أوضح أن مد فترة تقديم طلبات التصالح فى المنازعات الضريبية ٦ أشهر تسرى على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن

وكذلك المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها فى أى مرحلة من مراحل النزاع