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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار المالية.. هل سيتم تبكير صرف مرتبات سبتمبر2026؟

موعد صرف مرتبات سبتمبر2026
موعد صرف مرتبات سبتمبر2026
رشا عوني

تزايدت التساؤلات حول حقيقة تبكير صرف مرتبات سبتمبر2026 للموظفين والعاملين في القطاع الإداري بالدولة، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، لكن حسب بيانات وزارة المالية، تستمر عملية صرف مرتبات شهر سبتبمر في موعدها الأصلي، إلا إذا تم الإعلان عن تبكير المرتبات خلال الأيام المقبلة .

 

مرتبات شهر سبتمبر 2026

حددت وزارة المالية يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 موعدًا لبدء صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر، وفق جدول زمني يستهدف تنظيم عملية الصرف وتجنب حدوث تكدسات أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

كما حددت الوزارة أيام 8 و9 و10 سبتمبر لصرف مستحقات المتأخرات للعاملين، وفقًا للمواعيد المحددة ضمن جدول الصرف.

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موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026


من المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر سبتمبر بداية من يوم 24 سبتمبر 2026، وأما عن المتأخرات سيتم صرفها أيام 8، 9، 10 من الشهر ذاته.

أماكن صرف مرتبات سبتمبر 2026


تتوافر عدة أماكن رئيسية لصرف مرتبات سبتمبر 2026، تشمل:

- البنوك المصرية: مثل البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة.

- مكاتب البريد: المنتشرة في جميع المحافظات.

- ماكينات الصراف الآلي ATM: باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية.

- شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة: التي توفر خدمة السحب النقدي.

صحيفة الدستور المصرية | موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 وجدول الأجور الجديد

حقيقة تبكير صرف مرتبات سبتمبر2026؟

لم تعلن المالية أية بيانات رسمية حوّل تذكير صرف مرتبات سبتمبر، وبالتالي فسيتم بدء عملية صرف مرتبات الموظفين يوم 24 المقبل .

تفاصيل صرف مرتبات سبتمبر2026 والجدول الرسمي

ووفق الجدول المعلن، يبدأ صرف مرتبات الخميس 24 سبتمبر للعاملين في عدد من الجهات والوزارات، من بينها مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مديريات الطرق والنقل.

ويستمر صرف المرتبات يوم الأحد 27 سبتمبر للعاملين في عدد من الجهات، من بينها وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، ووزارة المالية، فضلًا عن عدد من الجهات والهيئات القضائية والحكومية.

وتُستكمل عملية صرف مرتبات سبتمبر 2026 خلال أيام 28 و29 و30 سبتمبر، وذلك للعاملين الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم في المواعيد المحددة لهم ضمن الجدول.

جدول مرتبات الموظفين بعد الزيادة

  • الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.
  • الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.
  • الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.
  • الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.
  • الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8 آلاف و100 جنيه. 
موعد تطبيق زيادة المرتبات لعام 2026 ورفع الحد الأدنى ألف جنيه | قناة صدى البلد

زيادة المرتبات2026

تم تطبيق زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور في مصر اعتباراً من شهر يوليو 2026 ليصل الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه شهرياً.

بدأ تطبيق زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور 2026 من يوليو الماضي، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور 8 آلاف جنيه، وتم تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهرياً اعتباراً من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027. 

وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة الموظفين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتمثل نقلة نوعية في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويسهم في تحسين مستوى معيشتهم.

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