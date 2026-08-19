رافينيا رجل مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر

اختتم فريق برشلونة الإسباني استعداداته للموسم الجديد، بعدما حقق الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

وبدأ برشلونة المباراة بشكل قوي، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 29 عن طريق حمزة عبد الكريم، قبل أن يضاعف البرازيلي رافينيا النتيجة من ركلة جزاء خلال الشوط الأول، ليضع الفريق الكتالوني في المقدمة بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول الأهلي العودة إلى اللقاء، وتمكن أحمد سيد زيزو من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول للفريق الأحمر.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء ثانية خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، إلا أن محمد الشناوي تألق وتصدى لتسديدة أنطوني جوردون، ليحافظ على آمال الأهلي في العودة.

ورغم محاولات الفريق المصري لإدراك التعادل، نجح برشلونة في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم المباراة بنتيجة 2-1 ويتوج بكأس خوان جامبر.

وحصل البرازيلي رافينيا على جائزة رجل المباراة، وفقًا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، بعدما قدم أداءً بارزًا خلال المواجهة.

وجاء اللقاء في ختام تحضيرات برشلونة للموسم الجديد، حيث يستعد الفريق الكتالوني لبدء مشواره في الدوري الإسباني موسم 2026-2027، عندما يواجه إلتشي يوم الأحد 23 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى، في محاولة للحفاظ على لقب «لا ليجا» تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.