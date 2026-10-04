كل 10 أيام مفاجأة جديدة.. شعبة الاتصالات تكشف سر ارتفاع أسعار الموبايلات

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات في أسعار الموبايلات التي تُصنع في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى استيراد بعض مكونات الموبايل من الخارج.

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن ارتفاع أسعار مكونات الهاتف، مثل الرام والروم، والتي تمثل 20% من مكونات الموبايل، تسبب في رفع الأسعار.

وأوضح أن هذه المكونات لا يتم إنتاجها في مصر، وإنما تنتجها شركات محددة في العالم وتتحكم في أسعارها، بالتزامن مع توجه هذه الشركات إلى إنتاج مكونات أكبر مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن أسعار مكونات الموبايل ترتفع منذ بداية العام، وكل 10 أيام نجد تحركات جديدة في أسعار المكونات، وبالتأكيد ينعكس ذلك على سعر الموبايل، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تشارك في تصنيع الموبايل بنسبة 50%، بينما الـ50% الأخرى تكون من منتجات مستوردة.

وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار الموبايلات لا يحدث في مصر فقط، بل في جميع البلاد، ولذلك نؤكد أن تحرك أسعار الموبايلات يكون بسبب ارتفاع أسعار المكونات.