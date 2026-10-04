60 % زيادة.. شعبة الاتصالات تكشف مفاجأة عن أسعار الموبايلات

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الهواتف المصنعة في مصر ارتفعت بنسبة تتراوح من 45% إلى 55% منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن هناك شركات قامت برفع الأسعار بنسبة 60%، موضحًا أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار المكونات التي يتم استيرادها من الخارج.

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن أسعار الهواتف المصنعة في مصر أصبحت قريبة من الأسعار الموجودة في الخارج.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار يكون بشكل أكبر على الهواتف التي تأتي من الخارج، فعندما تدخل مصر تُفرض عليها جمارك وضريبة قيمة مضافة، موضحًا أن هذه الزيادة تصل إلى 38.5%.

وأشار إلى أن أي هاتف محمول يأتي من الخارج يكون سعره أعلى بسبب الرسوم والضرائب التي تُضاف عليه، موضحًا أن الأسعار ستنخفض في حالة زيادة الإنتاج، بينما في حالة انخفاض الإنتاج ستكون هناك ارتفاعات في الأسعار.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار أثر على المبيعات، التي تراجعت بنحو 20%، لافتًا إلى أن الشركات لا تنتج الكميات الكاملة اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر.