كأس خوان جامبر.. حمزة عبد الكريم يحصد أول بطولة بقميص برشلونة

حقق حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الإسباني، أول ألقابه مع الفريق الكتالوني، بعدما توج بلقب كأس «خوان جامبر» عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 2-1.

وشارك حمزة عبد الكريم أساسيًا مع برشلونة أمام الأهلي، ونجح في تسجيل الهدف الأول للفريق الكتالوني خلال المباراة، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 75.

ويُعد هذا التتويج الأول لحمزة عبد الكريم بقميص برشلونة، في بداية مشواره مع الفريق الإسباني، ليحتفل بأولى بطولاته وسط جماهير النادي على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وكان حمزة قد رفض الاحتفال عقب تسجيله هدف برشلونة في شباك الأهلي، احترامًا لفريقه السابق.