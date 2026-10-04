قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيمن سلامة: صراع القوميات يهدد استقرار إثيوبيا وآبي أحمد يسعى لتفكيك نظام الحكم الذاتي
صلاح حليمة: البيان الرباعي يعكس تنسيقًا إقليميًا في ظل الأوضاع الإثيوبية المتصاعدة
وزير الطاقة الأمريكي: ترامب يدرك مسبقا مخاطر حرب إيران على تدفقات النفط
مدبولي يكشف ملامح اقتصاد الجمهورية الجديدة: الصناعة والتصدير والاستثمار في قلب المرحلة المقبلة
الذهب يتراجع تحت ضغط السندات الأمريكية.. ناجي فرج يكشف مصير المعدن الأصفر
محمد عبدالعاطي: «مصر لا تطلب بدعة في ملف النيل.. وإدارة الأنهار الدولية تقوم على التوافق»
معمرة القليوبية.. وفاة الحاجة عطيات عن عمر ناهز 107 أعوام في شبين القناطر
أروقة القرآن 2026 .. شروط القبول وأعداد الدارسين ورابط التقديم
بحضور رامافوزا.. جوهر نبيل ودياب وأبوريدة يشهدون مباراة مصر وجنوب أفريقيا
غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار
الميراث والضرائب العقارية.. هل يقدم كل وريث إقرارًا منفصلًا؟
التموين: نقص وزن رغيف الخبز غش تجاري.. والعقوبات تصل للحبس 5 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: إسرائيل ما زالت تعاني من انتصار أكتوبر.. «درس لن ينسوه»

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن انتصار أكتوبر 1973 ما زال حاضرًا في الذاكرة الإسرائيلية حتى اليوم، مؤكدًا أن ما حدث خلال الحرب يمثل درسًا عسكريًا وسياسيًا لا يمكن لإسرائيل نسيانه.

وتساءل موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد: «هي إسرائيل لحد النهاردة بعد 53 سنة، ليه بتعاني من انتصار أكتوبر؟ ليه بتعاني؟»، مؤكدًا أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي استطاعت توجيه ضربة عسكرية قوية لإسرائيل خلال تلك الفترة.

وأضاف: «لأن إنت الجيش الوحيد اللي حقق أعظم انتصار بيخلي إسرائيل كل ما بييجي أكتوبر بيبكوا، مش عايزينه يتكرر تاني، لأن هم عارفين مصر هي الوحيدة اللي قدرت توجه ضربة شديدة ليهم».

وأشار إلى أن آثار حرب أكتوبر لا تزال حاضرة في الأدبيات والكتب والمذكرات الإسرائيلية، قائلًا: «بنتكلم عليه لحد النهاردة، بيطلع مذكرات معاهم لحد النهاردة، وكتب لحد النهاردة، وأفلام لحد النهاردة، إزاي الجيش المصري عمل فينا كده».

وأكد موسى أن انتصار أكتوبر لم يكن انتصارًا للقوات المسلحة فقط، وإنما كان انتصارًا للدولة المصرية بكل مؤسساتها وشعبها، موضحًا أن المصريين وقفوا خلف جيشهم وتحملوا التحديات من أجل تحقيق النصر.

وقال: «رجعنا سيناء، رجعناها بالحرب بانتصار عظيم جدًا جدًا جدًا، نفتخر بيه كل سنة. إحنا لهم درس لن ينسوه».

مذكرات قادة الحرب

وشدد على أهمية أن يعرف الشباب والأجيال الجديدة تفاصيل حرب أكتوبر من مصادرها وشهادات أبطالها وقادتها، داعيًا إلى قراءة مذكرات قادة الحرب والاستماع إلى شهاداتهم.

أبطال أكتوبر 

وأضاف: «اسمع بلدك بتقول إيه، جيش بلدك بيقول إيه، قادة حرب أكتوبر بيقولوا إيه، أبطال أكتوبر بيقولوا إيه. اسمعهم، اقرأ مذكرات».

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

منتخب مصر للشباب

لحسم التأهل.. موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

ترشيحاتنا

الصين

عقب محادثات مجموعة العشرين.. الصين تجدد دعمها للنظام التجاري متعدد الأطراف

رئيس الوزراء الفرنسي

رئيس وزراء فرنسا يعلن خارطة طريق لمعالجة صعوبات طلاب المرحلة الثانوية والعاملين في التعليم

فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي: أوكرانيا تواجه حاليا عجزا ماليا بقيمة 4 مليارات دولار

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد