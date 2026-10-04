أحمد موسى: إسرائيل ما زالت تعاني من انتصار أكتوبر.. «درس لن ينسوه»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن انتصار أكتوبر 1973 ما زال حاضرًا في الذاكرة الإسرائيلية حتى اليوم، مؤكدًا أن ما حدث خلال الحرب يمثل درسًا عسكريًا وسياسيًا لا يمكن لإسرائيل نسيانه.

وتساءل موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد: «هي إسرائيل لحد النهاردة بعد 53 سنة، ليه بتعاني من انتصار أكتوبر؟ ليه بتعاني؟»، مؤكدًا أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي استطاعت توجيه ضربة عسكرية قوية لإسرائيل خلال تلك الفترة.

وأضاف: «لأن إنت الجيش الوحيد اللي حقق أعظم انتصار بيخلي إسرائيل كل ما بييجي أكتوبر بيبكوا، مش عايزينه يتكرر تاني، لأن هم عارفين مصر هي الوحيدة اللي قدرت توجه ضربة شديدة ليهم».

وأشار إلى أن آثار حرب أكتوبر لا تزال حاضرة في الأدبيات والكتب والمذكرات الإسرائيلية، قائلًا: «بنتكلم عليه لحد النهاردة، بيطلع مذكرات معاهم لحد النهاردة، وكتب لحد النهاردة، وأفلام لحد النهاردة، إزاي الجيش المصري عمل فينا كده».

وأكد موسى أن انتصار أكتوبر لم يكن انتصارًا للقوات المسلحة فقط، وإنما كان انتصارًا للدولة المصرية بكل مؤسساتها وشعبها، موضحًا أن المصريين وقفوا خلف جيشهم وتحملوا التحديات من أجل تحقيق النصر.

وقال: «رجعنا سيناء، رجعناها بالحرب بانتصار عظيم جدًا جدًا جدًا، نفتخر بيه كل سنة. إحنا لهم درس لن ينسوه».

مذكرات قادة الحرب

وشدد على أهمية أن يعرف الشباب والأجيال الجديدة تفاصيل حرب أكتوبر من مصادرها وشهادات أبطالها وقادتها، داعيًا إلى قراءة مذكرات قادة الحرب والاستماع إلى شهاداتهم.

أبطال أكتوبر

وأضاف: «اسمع بلدك بتقول إيه، جيش بلدك بيقول إيه، قادة حرب أكتوبر بيقولوا إيه، أبطال أكتوبر بيقولوا إيه. اسمعهم، اقرأ مذكرات».