يوم تاريخي لن أنساه.. علاء مبارك يستعيد ذكريات تكريم والده بمناسبة انتصارات أكتوبر

استعاد علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ذكريات تكريم والده خلال احتفالات انتصارات حرب أكتوبر، مشيدًا بدور أبطال القوات الجوية والقوات المسلحة في تحقيق النصر.

ونشر علاء مبارك عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» مقطع فيديو يوثق تكريم الرئيس الراحل أنور السادات لأبطال حرب أكتوبر وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، موضحًا أن الفيديو يتضمن تكريم والده اللواء طيار حسني مبارك وترقيته إلى رتبة الفريق.

وقال علاء مبارك: «يوم تاريخي لن أنساه، كان لي شرف الحضور في مجلس الشعب لأرى الرئيس السادات القائد الأعلى وهو يكرم أبطال حرب أكتوبر وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة».

وأضاف: «هذا المقطع يخص تكريم والدي اللواء طيار حسني مبارك بترقيته إلى رتبة الفريق، فلم يكن فقط تكريمًا لشخصه، بل كان تكريمًا لكل نسور الجو، لكل طيار وفني ومقاتل في قواتنا الجوية على دورهم العظيم في صناعة هذا النصر».

واختتم علاء مبارك رسالته بالدعاء لأبطال حرب أكتوبر، قائلًا: «رحم الله جميع أبطال حرب أكتوبر وغفر لهم وجزاهم خير الجزاء عما قدموه من تضحيات وبطولات لحماية الأرض والعرض. ستبقى سيرتهم العطرة محفورة في وجداننا وتاريخنا بكل فخر واعتزاز».