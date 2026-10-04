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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش فشل فشلا ذريعا في 7 أكتوبر

رئيس الاركان الاسرائيلي
رئيس الاركان الاسرائيلي
فرناس حفظي

عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اجتماعا موسعا مع كبار قادة الجيش لبحث نتائج التحقيقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر، واستعراض الدروس المستخلصة وآليات تطبيقها، وذلك عشية إحياء الذكرى الثالثة للهجوم.


وذكرت صحيفة «معاريف» أن المؤتمر، الذي عُقد في قاعدة غليلوت، شارك فيه كبار القادة برتبة عميد وما فوق، من مختلف القيادات والأذرع والهيئات، وتركزت أعماله على استخلاص الدروس من التحقيقات وتحديد آليات متابعة تنفيذها.


وقال زامير إن أحداث 7 أكتوبر كشفت «فشلًا ذريعا» للجيش الإسرائيلي، لكنه أضاف أن الجيش «نهض على قدميه» وأثبت، وفقًا لتقييمه، قدرته على خوض عمليات متعددة الجبهات، مشيدًا بما وصفه بتضحيات الجنود والضباط والتنسيق بين مختلف أذرع الجيش.


4 محاور رئيسية للدروس المستخلصة


وبحسب «معاريف»، جرى تقسيم الدروس المستخلصة من التحقيقات إلى أربعة محاور رئيسية، تشمل المنهجية والاستراتيجية، والعمليات، وبناء القوة، والاستخبارات.


وتضمنت الدروس ضرورة الاستعداد لهجوم مفاجئ ومتعدد الجبهات حتى في حال غياب الإنذار، وبناء الاستعدادات العسكرية على أساس قدرات الخصوم وليس نواياهم، إلى جانب اتخاذ إجراءات استباقية لمنع تطور التهديدات.


كما شددت التوصيات على تعزيز قدرات القوات البرية والقيادات الميدانية، وتحسين القدرة على تكوين صورة شاملة للوضع، والعمل في ظروف الغموض، وتعزيز التفكير النقدي داخل المؤسسة العسكرية.


تحديث خطط الدفاع والاستعداد للحرب


وتشمل الدروس العملياتية تحديث السيناريوهات المرجعية وخطط الدفاع والجاهزية والاحتياطيات بما يتلاءم مع التغيرات في قدرات الخصوم، إلى جانب تعزيز التكامل بين القوات البرية والجوية والبحرية.

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