التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة مصر وجنوب إفريقيا

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام ضيفه منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الودية التي تقام بينهما مساء اليوم الأحد في إطار الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا" بعد جولتي تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكانت أخطر فرص منتخب مصر في الشوط الأول عن طريق عمر مرموش، بعدما انفرد بمرمى حارس جنوب أفريقيا، إلا أن الفرصة لم تكتمل بالشكل المطلوب، ليستمر التعادل السلبي بين المنتخبين.

وواصل الفراعنة محاولاتهم الهجومية من أجل فك شفرة دفاع منتخب جنوب أفريقيا قبل نهاية الشوط الأول، وسط ترقب من الجماهير الموجودة في مدرجات استاد القاهرة لإحراز الهدف الأول في اللقاء ولكن ينتهي الشوط الأول سلبياً.

تعرف على تشكيل منتخب مصر في مباراة جنوب إفريقيا



أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة جنوب أفريقيا، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد، في إطار ودي.

ويلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن استحقاقات الفراعنة للمباريات القادمة.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور، إبراهيم عادل.

الهجوم: عمر مرموش، مصطفى عبد الرؤوف زيكو.



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

"المهدي سليمان - عبد العزيز البلعوطي - محمد علاء - طارق علاء - عمر فايد - أحمد فتوح - علي محمود - أحمد سيد "زيزو" - محمود صابر - حمزة عبد الكريم - أسامة فيصل" .