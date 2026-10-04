التموين: لا صحة لفتح باب إضافة المواليد على البطاقات التموينية الآن

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يتم تداوله بشأن فتح باب إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، مؤكدة أن الباب لا يزال مغلقًا حتى الآن.

وقالت الإعلامية كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها تواصلت مع وزارة التموين للتأكد من صحة ما يتم تداوله بشأن إضافة المواليد على البطاقات التموينية، موضحة أن الوزارة أكدت لها أن الخبر غير صحيح.

وأضافت كريمة عوض، أن الوزارة شددت على أنه في حال صدور أي قرار أو وجود جديد بشأن إضافة المواليد على البطاقات التموينية، ستعلن الوزارة عنه رسميًا للمواطنين.

وأكدت الوزارة، وفقًا لما نقلته الإعلامية كريمة عوض، أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي أخبار بشأن فتح باب إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، نافية صحة ما يتم تداوله في هذا الشأن.