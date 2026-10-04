284 منفذًا.. التموين: إطلاق مبادرة طرح 30 سلعة مخفضة بنسبة تصل إلى 25%

كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل المبادرة الرئاسية لتخفيض الأسعار، والتي تتضمن طرح 30 سلعة أساسية بتخفيضات تتراوح بين 20% و25% مقارنة بأسعار السوق الحر، لمدة 6 أشهر متواصلة تبدأ من سبتمبر 2026 وتستمر حتى مارس 2027.

وأوضح مساعد الوزير،خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن المبادرة توفر السلع لجميع المواطنين من غير حاملي البطاقات التموينية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال كيس المكرونة (350 جرامًا) بسعر 9 جنيهات، في حين تُصرف حصص التموين للمستحقين بسعر مدعم يبلغ 8.5 جنيه مقابل تكلفة فعلية تبلغ نحو 10.5 جنيه.

وأشار إلى أن سلع المبادرة تتميز بجودتها العالية وتُعرض حاليًا في 284 منفذًا موزعة على 190 مركزًا بمختلف المحافظات، وتشمل فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع "جمعيتي"، وبدالي التموين المشاركين.