لضبط الأسواق.. مساعد وزير التموين: تحرير 1.5 مليون مخالفة خلال عامين

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المواطن هو الغاية الأساسية التي يستهدفها أي مسؤول في عمله، سواء داخل منظومة التموين أو في إطار السوق الحر، مشددًا على أهمية وجود مؤشرات دقيقة يُستدل بها على كفاءة وجودة العمل الرقابي، وفي مقدمتها الحملات التموينية المستمرة.

وأوضح مساعد وزير التموين، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الوزارة ومديريات التموين بمختلف المحافظات تمكنت خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 1 يوليو 2026 من تحرير أكثر من مليون و569 ألف مخالفة تموينية على مستوى الجمهورية، شملت قطاعات المطاحن والمخابز، والأسواق الحرة، وقضايا الغش التجاري، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى ضبط المنتجات منتهية الصلاحية.

وأشار «كمال» إلى أن هذا الحجم الرقابي الكبير تشارك فيه وتعاونه عدة جهات ذات صلاحيات قانونية ورقابية واسعة؛ وفي مقدمتها جهاز حماية المستهلك الذي يتمتع بصلاحيات قانونية كبيرة، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمواجهة أي ممارسات ضارة بالمستهلك، إلى جانب الدور المحوري لمباحث التموين في ضبط المخالفات والأسواق.