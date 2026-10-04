200 مليار جنيه في الطريق للخزانة.. برلماني يكشف مفاجأة بقانون التصالح الجديد

أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك تأخرًا في صدور تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الأمر الجيد هو رغبة الحكومة في حل هذا الملف، واعترافها بوجود بعض المشكلات في القانون الحالي، وأنه لم يحقق النجاح المطلوب، لذلك يتم إعداد مشروع قانون جديد.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك دراسة تؤكد أن مشروع القانون الجديد سيكون له فائدة كبيرة للمواطنين والدولة.

ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد، وفقًا للدراسة، من المتوقع أن يسهم في دخول 200 مليار جنيه إلى خزينة الدولة، من بينها 78 مليار جنيه موجهة لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، ودعم البنية التحتية في القرى والعزب.

وأشار إلى أن المبالغ التي ستدخل خزينة الدولة من قانون التصالح سيكون لها تأثير إيجابي على العديد من القرى والنجوع المحرومة من خدمات الصرف الصحي.