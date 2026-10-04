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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تصدر 14 قراراً لإزالة مخالفات بناء وتعديات بمدن السادات وأخميم وبني سويف الجديدة

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آية الجارحي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قراراً لإزالة عدد من مخالفات البناء والتعديات، وذلك بمدن السادات وأخميم الجديدة وبني سويف الجديدة.

وذلك في إطار جهود الوزارة وأجهزة المدن الجديدة للتصدي للمخالفات والتعديات، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، وضبط العمران ومنع أي أعمال مخالفة أو تعديات.

وشملت قرارات الإزالة بمدينة السادات، مخالفات البناء المقامة على عدد من قطع الأراضي، والتي تمثلت في تنفيذ أعمال إنشائية دون ترخيص ودون سند قانوني، بالمخالفة للاشتراطات والرسومات والتراخيص الصادرة، وتضمنت المخالفات المقامة على قطعة أرض سكنية بالمنطقة السكنية الحادية عشرة، والمتمثلة في تنفيذ هيكل خرساني للدور الأول علوي والثاني علوي، وأعمدة للدور الثالث علوي، بدون ترخيص ودون سند قانوني.

ابني بيتك

كما شملت القرارات إزالة المخالفات المقامة على قطعتي أرض بالمنطقة الثانية، "ابني بيتك"، الاولى متمثلة في صب بروز بالسقف والجيب الخلفي للدور الأرضي بالخرسانة المسلحة دون ترخيص، والأخرى متمثلة في صب الجيب الخلفي بالخرسانة المسلحة للدور الأرضي والأول علوي.

وشملت القرارات كذلك قطعة أرض بقطاع (ب)، المنطقة الثالثة "ابني بيتك"، حيث تم صب الجيب الخلفي بالخرسانة المسلحة بالأدوار المخالفة، إلى جانب قطعة أرض بمنطقة الزيتون، المجاورة السادسة، والتي شهدت تنفيذ بدروم وضم المنور الجانبي بالمخالفة.

كما تضمنت قرارات الإزالة بمدينة السادات، المخالفة المقامة على قطعة أرض بقطاع (ب)، المنطقة الأولى بمنطقة "ابني بيتك"، لتنفيذ بدروم بالردود الخلفي بالكامل، وبناء وصب الردود الخلفي للدور الأرضي بالخرسانة المسلحة، وبناء حوائط الدور الأول علوي، دون ترخيص، وقطعتي أرض بقطاع (ج)، المنطقة الثالثة "ابني بيتك"، والمتمثلة في بناء غرفة من الطوب الأحمر وسقف خرساني بالدور الأرضي بالردود الخلفي، والاخرى متمثلة في صب جزء من الردود الخلفي للدور الأرضي والأول علوي بالخرسانة المسلحة، وكلاهما دون ترخيص أو سند قانوني.

كما صدر قرار إزالة للمخالفة المقامة على قطعة أرض السكنية بمنطقة الفردوس، المجاورة الثالثة بمدينة السادات، لتنفيذ هيكل خرساني للدور الثالث علوي دون ترخيص ودون سند قانوني.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، تضمنت القرارات إزالة المخالفات المقامة على قطعة أرض بالحي الثالث، لبناء قواطع من المباني بالردود الأمامي وضم جزء من الردود الجانبي والخلفي بالدور الأرضي، كما شملت القرارات قطعة أرض بالحي الثالث، والمتمثلة في بناء سطح الرووف بالكامل وزيادة المسطح عن نسبة 25%، بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والرسومات وترخيص البناء الصادر.

وفي مدينة أخميم الجديدة، صدر قرار بإزالة التعديات المقامة من أحد المتعدين بمنطقة حزام المدينة بالحي الأول، والمتمثلة في زراعة مساحة تقدر بنحو 7025 م² على أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك دون سند قانوني.

السادات أخميم الجديدة بني سويف الجديدة المدن الجديدة ابني بيتك الفردوس

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