الإسكان: إتاحة كراسة شروط الطرح التكميلي للمرحلة الثانية بوحدات R3 وR5 اعتبارا من 6 أكتوبر.. وفتح باب الحجز 10 أكتوبر 2026

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة كراسة شروط المرحلة الثانية «الطرح التكميلي» لحجز الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث (R3) والحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الجديدة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، على أن يُفتح باب الحجز اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2026.

الموظفون المنتقلون للعاصمة الجديدة

وذلك للموظفين بالدولة المنتقلين للعاصمة الجديدة الذين سبق لهم سداد مبلغ جدية الحجز ضمن المرحلة الثانية ولم يستردوه.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا الطرح يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السكن الملائم لموظفي الجهاز الإداري للدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، وحرص الوزارة على استيعاب المتقدمين الذين لم يستردوا مبلغ جدية الحجز، من خلال توفير أعداد إضافية من الوحدات السكنية.

وحدات بالحي السكني الثالث (R3)

وأوضحت الوزيرة أنه في ضوء تجاوز أعداد المتقدمين للحصول على وحدات بالحي السكني الثالث (R3) أعداد الوحدات التي سبق إتاحتها وتخصيصها، تقرر توفير وحدات إضافية بالحي، مع استكمال تلبية الطلبات من خلال وحدات الحي السكني الخامس (R5)، نظرًا لعدم توافر وحدات بالحي السكني الثالث تكفي لاستيعاب جميع المتقدمين.

الطرح التكميلي للمرحلة الثانية

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح التكميلي للمرحلة الثانية مخصص للموظفين بالدولة المنتقلين للعاصمة الجديدة الذين لم يستردوا مبلغ جدية الحجز، وأن تخصيص الوحدات سيتم بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني «Online»، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مصر الرقمية، وفقًا للضوابط الواردة بكراسة الشروط.

وأشار نائب الوزيرة إلى أن إتاحة كراسة الشروط اعتبارًا من 6 أكتوبر 2026 تتيح للمتقدمين الاطلاع على تفاصيل الوحدات وضوابط وإجراءات الحجز ومعاينة نماذج الوحدات المطروحة على الطبيعة ؛ قبل فتح بابه في 10 أكتوبر 2026.