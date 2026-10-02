«الإسكان» في أسبوع.. تسليم وحدات سكنية ومتابعة مشروعات المرافق والاستعداد للشتاء

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً بالفيديوجراف يتضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026.

https://youtu.be/nqaoD1hGqr4?si=utsE_ipRefjjLwCf

جهاز تنمية مدينة الشروق

ففي يوم 1 أكتوبر 2026، صرحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة الشروق سيجري القرعة العلنية رقم (17) لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم توفيق أوضاعهم عليها بمنطقة «الرابية» بالمدينة، وذلك يوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، بمقر جهاز المدينة، وفقًا لشرائح المساحات المحددة، وبحضور المواطنين المستوفين للشروط والإجراءات.

توفيق أوضاع الأراضي المضافة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تواصل جهودها لاستكمال إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة بعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار حرص الدولة على التعامل مع مختلف ملفات الأراضي، وتحقيق الاستقرار العمراني والاجتماعي، ودفع معدلات التنمية بهذه المناطق.

وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على سرعة الاستجابة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، تواصل أجهزة المدن الجديدة تنفيذ عدد من الفعاليات والجولات التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تعزيز التواصل مع المواطن يأتي على رأس أولويات الوزارة، وأن أجهزة المدن الجديدة مستمرة في التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، وسرعة بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، والعمل على تيسير حصولهم على الخدمات وإنهاء معاملاتهم دون تأخير، بما يعزز جودة الخدمات ويحافظ على مصالح المواطنين.

استعدادات استقبال فصل الشتاء

وفي يوم 30/9/2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، استعدادات عددٍ من أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء، ورفع درجة الجاهزية للتعامل مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

ووجهت وزيرة الإسكان بأهمية الاستعداد المسبق لفصل الشتاء، وضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة المرافق وشبكات تصريف مياه الأمطار، والتأكد من الجاهزية الفنية للمعدات وسيارات سحب المياه والتدخل السريع، مع تفعيل التنسيق بين الإدارات المعنية ولجان الكوارث والأزمات، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طوارئ، والحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الخدمات وحركة المرور بالمدن الجديدة.

وفي إطار توجه الدولة نحو دعم الاستثمار في قطاع التعليم، والتوسع في إقامة المؤسسات التعليمية المتميزة بالمدن الجديدة، وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عقد تخصيص قطعة أرض لصالح الجامعة الألمانية الدولية، لإقامة مشروع جامعي بمدينة القاهرة الجديدة.

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن دعم الأنشطة التعليمية المتميزة داخل المدن الجديدة يأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، موضحة أن بناء المدن الحديثة لا يقتصر على إقامة الوحدات والمباني، وإنما يمتد إلى توفير مختلف عناصر جودة الحياة والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وفي يوم 29/9/2026، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، عن بدء جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة في تسليم قطع الأراضي السكنية "إسكان مميز" بمنطقة 1304 أفدنة بالتوسعات الشمالية الغربية بمدينة أسيوط الجديدة، والمخصصة بنظام أسبقية الحجز «Online»، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد، والذي يبدأ يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 ويستمر حتى يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، مع اللواء مهندس أشرف بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف تنفيذ مشروع توصيل الصرف الصحي بالتوسعات العمرانية شرق القاهرة "شمال وجنوب محور المشير طنطاوي"، ومشروع تحسين شبكات الصرف الصحي بالهضبة العليا والوسطى وتوسعات محطة الرفع الرئيسية بالمقطم بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات، ودفع معدلات التنفيذ، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه سير الأعمال.

كما أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بمناطق تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي نفس اليوم، شارك المهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية والمشروعات، في فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى البناء والتشييد المستدام بين مصر والصين، والذي عُقد تحت شعار «نبني معًا مستقبلًا جديدًا لسلاسل التوريد العالمية»، ونظمته مجموعة CSCEC الصينية، واستضافته شركة CSCEC مصر.

وفي يوم 28/9/2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات وملفات العمل بمدينة السويس الجديدة كمجتمع عمراني متكامل ضمن مدن الجيل الرابع بالقرب من موانئ الأدبية والعين السخنة، وعددٍ من الطرق والمحاور الرئيسية.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بمواصلة دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، واستكمال الأعمال المتبقية وفق البرامج الزمنية المحددة، مع الحفاظ على جودة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين جهاز المدينة والشركات المنفذة، وسرعة تلافي أي ملاحظات تظهر خلال مراحل التنفيذ.

كما ترأست المهندسة راندة المنشاوي، الاجتماع الدوري للجنة المرافق بالوزارة، لمتابعة موقف المشروعات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج ومدينة سوهاج الجديدة ومدينة أخميم الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المرافق، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى ضرورة المتابعة بشكل مستمر لمعدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، كونها من الخدمات الضرورية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولضمان الانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

طروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين

كما ترأست المهندسة راندة المنشاوي، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، واستعراض موقف التسجيل للوحدات البديلة للإيجار القديم.

واستهلت وزيرة الإسكان، الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية، ومنذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل فى المنطقة، وهي المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" على مستوى جميع محافظات الجمهورية، أو المدن الجديدة، كما أن المبادرة تضمنت أيضاً تنفيذ وحدات بمحور متوسطى الدخل، مؤكدة على ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ تلك الرؤية.

وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، عقدت اللجنة التيسيرية العليا لمشروع «الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران في مصر» اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع واستعراض نتائج الدراسات الجاري تنفيذها وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وخطة تنفيذ استراتيجية المدن الذكية.

وفي يوم 27/9/2026، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، بدء أعمال تسليم الوحدات السكنية بـ19 عمارة بمشروع «جنة» بالمناطق (الأولى والثانية والثالثة) بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك وفقًا لجدول المواعيد المحدد، والذي يبدأ يوم الأحد المقبل 4/10/2026 وحتى يوم 22/10/2026، تيسيرًا على المواطنين المستحقين، وتنظيمًا لعملية التسليم.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة الفيوم الجديدة، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومشروعات الطرق والاتصالات، وأعمال النظافة ورفع المخلفات، وذلك في إطار حرص الوزارة على دفع معدلات التنفيذ، واستكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة بالمدن الجديدة.

وفي يوم 26/9/2026، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، بدء جهاز مدينة دمياط الجديدة في تسليم قطع الأراضي السكنية للمصريين العاملين بالخارج، ضمن مشروع «بيت الوطن» – المرحلة الثامنة التكميلية بالمدينة، وذلك وفقًا لجدول زمني محدد يبدأ يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، وينتهي يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، لتيسير إجراءات الاستلام على المواطنين.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» بمحافظات المنيا وبني سويف ودمياط وسوهاج، والتي يجري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال التقارير الدورية ونتائج الجولات التفقدية للمشروعات.

كما أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، قرارات بإزالة عدد من مخالفات البناء بمدينة القاهرة الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار جهود الوزارة للتعامل مع مخالفات البناء، وفرض الالتزام بالاشتراطات والتراخيص المقررة.

وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بالمتابعة الميدانية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أجرى المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، جولة ميدانية موسعة بمحافظة البحر الأحمر، لمتابعة منظومة التشغيل والصيانة وتفقد عدد من المحطات والمشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي سفاجا والغردقة.