طرح جديد غدا.. دليلك الكامل لحجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، غدًا الأحد 20 سبتمبر 2026، طرح كراسة شروط حجز وحدات سكنية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي يضم 10 آلاف وحدة سكنية، ويستمر التقديم حتى 19 أكتوبر المقبل، من خلال بوابة «مسكن».

ويأتي الطرح ضمن خطة وزارة الإسكان لتنويع أنظمة إتاحة الوحدات السكنية، حيث يضم نحو 5 آلاف وحدة منفذة بالفعل، و5 آلاف وحدة أخرى مخطط تنفيذها، موزعة على نحو 26 مدينة جديدة

وفي السطور التالية، يستعرض موقع صدى البلد أهم المعلومات التي يحتاجها الراغب في الحصول على شقق الإيجار المنتهي بالتمليك

مواعيد التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتمليك

يتم طرح كراسة شروط شقق الايجار المنتهى بالتمليك غدًا 20 سبتمبر 2026، ويستمر حتى 19 أكتوبر 2026، ويكون التقديم إلكترونيًا عبر بوابة «مسكن» التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

عدد شقق الإيجار المنتهي بالتمليك

يشمل الطرح 10 آلاف وحدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، منها 5 آلاف وحدة منفذة، و5 آلاف وحدة أخرى مزمع تنفيذها.

وتتراوح مساحات الوحدات المنفذة بين 57 و161 مترًا مربعًا، بينما تتراوح مساحات الوحدات المزمع تنفيذها.

وتتوزع الوحدات المنفذة على 26 مدينة جديدة، من بينها القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور الجديدة، العبور، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، المنصورة الجديدة، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة وأسوان الجديدة.

أما الوحدات المزمع تنفيذها فتتوزع على 8 مدن هي: 6 أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، حدائق العاشر، السادات، المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة.

شروط التقديم في شقق الايجار المنتهى بالتمليك

حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط العامة للتقدم، أبرزها:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم.

أن يكون المتقدم متمتعًا بالأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.

ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، وفقًا للضوابط المحددة.

لا يجوز للأسرة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة.

يرتبط التقدم بمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، مع إمكانية التقدم لمدينة أخرى في حال عدم توافر وحدات بمحافظة الإقامة، وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.

تخصيص 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم الشروط.

يتم التخصيص بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط.

كيفية حجز شقق الايجار المنتهي بالتمليك

تتم عملية التقديم إلكترونيًا عبر بوابة «مسكن»، ويبدأ المتقدم بإنشاء حساب وتسجيل بياناته، ثم الاطلاع على الوحدات والمشروعات المتاحة وكراسة الشروط، واختيار الوحدة وفقًا للقواعد المحددة، واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة إلكترونيًا.

وتؤكد وزارة الإسكان أن كراسة الشروط هي المرجع الأساسي للتفاصيل المتعلقة بالوحدات والقيم الإيجارية ومصروفات الصيانة ونظم السداد والتعاقد والاستلام.

نظام السداد للوحدات المنفذة

بالنسبة للوحدات المنفذة، يلتزم من يتم تخصيص وحدة له باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز.

ويتم سداد مبلغ التأمين خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطار المتقدم بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.

أما الوحدات المزمع تنفيذها، فيتضمن نظامها سداد جدية حجز وأقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات قبل استلام الوحدة.

تخصيص شقق الإيجار المنتهى بالتمليك

يتم تخصيص الوحدات من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين الذين استوفوا شروط الحجز، مع تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص ذوي الهمم وفقًا للقواعد المحددة في كراسة الشروط.

تتضمن كراسة الشروط التفاصيل الكاملة للمدن والمشروعات والوحدات ومساحاتها، والقيم الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة، بالإضافة إلى ضوابط التخصيص والتعاقد والاستلام ونظم السداد، سواء للوحدات المنفذة أو الوحدات المزمع تنفيذها.

وتنصح وزارة الإسكان الراغبين في التقديم بقراءة كراسة الشروط بالكامل قبل تسجيل الطلب، والتأكد من استيفاء جميع الشروط والبيانات المطلوبة.

هذا الطرح الخاص بـ10 آلاف وحدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يختلف عن طرح 15 ألف وحدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9» بنظام «الإيجار»، والذي يتم التقديم عليه من خلال منصة مصر الرقمية وله شروط ومواعيد وإجراءات مختلفة.