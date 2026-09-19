أبرزها الزمالك والمحلة .. عقوبات الجولة الخامسة في الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى للدوري، وذلك طبقًا للائحة المسابقات، ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة لموسم 2026-2027.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:



مباراة طلائع الجيش وسموحة:

إيقاف يحيى مصطفى محمد الدمرداش، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف عمرو عماد نجيب محروس، لاعب فريق سموحة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.



مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي:

إيقاف سامي حسين محمود الشيشيني، مدير الكرة لفريق البنك الأهلي، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.



مباراة بترول أسيوط ومودرن سبورت:

إيقاف أحمد خالد حامد السيد، لاعب فريق بترول أسيوط، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.



مباراة وادي دجلة والمقاولون العرب:

إيقاف سيف تقا، لاعب فريق وادي دجلة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف شادي حسين محمد جمال، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.



مباراة المصري والاتحاد:

إيقاف حسام محمد محمود عبد العال، المدرب العام لفريق المصري، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد، كما تم توجيه إنذار له وتوقيع عقوبة مالية أخرى عليه قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك بسبب محاولة الاعتداء على اللاعبين أو الجهاز الفني أو الإداري أو العناصر المساعدة في اللعب، ومحاولة الاشتباك بالأيدي مع إداري فريق الاتحاد السيد محمد السيد.

إيقاف السيد محمد السيد محمد عبد الكريم، إداري فريق الاتحاد، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد، كما تم توجيه إنذار له وتوقيع عقوبة مالية أخرى عليه قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك بسبب محاولة الاعتداء على اللاعبين أو الجهاز الفني أو الإداري أو العناصر المساعدة في اللعب، ومحاولة الاشتباك بالأيدي مع المدرب العام لفريق المصري حسام محمد محمود.



مباراة غزل المحلة والزمالك:

إيقاف وائل عبد الرحيم أمين جمال الدين، مدرب عام فريق غزل المحلة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 100 ألف جنيه؛ وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.

توجيه لفت نظر وتوقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 100 ألف جنيه؛ وذلك بسبب قيام جماهير غزل المحلة بإلقاء الحجارة وزجاجات المياه داخل الملعب على الحكم المساعد الثاني.



مباراة زد أف سي والقناة:

إيقاف محمد شوقي علي، المدير الفني لفريق زد أف سي، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك للطرد بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.



مباراة الشرقية إنبي وبيراميدز:

توقيع غرامة مالية على فريق بيراميدز قيمتها 50 ألف جنيه؛ وذلك بسبب حصول لاعبي الفريق على ستة إنذارات خلال المباراة.

توجيه لفت نظر لمحمد طاهر النجار، إداري الفريق، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب الاعتراض على قرارات الحكم بعد انتهاء المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري المصري موسم 2026-2027، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.