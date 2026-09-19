6 ملايين دولار وبونص.. تفاصيل صفقة خوان بيزيرا مع شباب الأهلي

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بصفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، إلى صفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وأوضح أحمد عبد الباسط أن الصفقة تمت مقابل 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز وبونص، وفقًا للتفاصيل التي نشرها عبر حسابه.

وأشار إلى أن النادي الإماراتي سيسدد مليون دولار من قيمة الصفقة بشكل فوري، على أن تشمل هذه الدفعة مستحقات وكيل اللاعب والمساهمة التضامنية الخاصة بالأندية التي سبق أن لعب لها بيزيرا.

وأضاف أن الزمالك سيحصل على 3 ملايين دولار خلال الأيام المقبلة، ومليون دولار في يناير المقبل، ومليون دولار في مارس المقبل.

وبشأن الحوافز، أوضح أن الزمالك سيحصل على مبلغ البونص وفقًا لما يحققه اللاعب مع شباب الأهلي، سواء من خلال تسجيل عدد معين من الأهداف أو التتويج بالبطولات.

وكشف أن عقد انتقال بيزيرا يتضمن حصول الزمالك على 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب، وفقًا للعقد الذي سيتم إبرامه بين النادي الإماراتي وأي نادٍ ينتقل إليه اللاعب مستقبلًا.

وتابع أحمد عبد الباسط أن شباب الأهلي دبي لن يكون من حقه بيع اللاعب إلى نادٍ داخل مصر قبل عرضه أولًا على الزمالك، موضحًا أنه في حال موافقة النادي الأبيض على شراء اللاعب بالقيمة نفسها المعروضة من الأندية المحلية، ستكون الأولوية للزمالك.

وفيما يتعلق بالغرامة الموقعة على بيزيرا من جانب الزمالك، أوضح أن اللاعب سيسدد 100 ألف دولار للنادي، على أن يتم دفع المبلغ خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر.