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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النيابة العامة الفرنسية: مقتل مسلح برصاص الشرطة أثناء محاولة توقيفه في بوفيه

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
القسم الخارجي

أعلنت النيابة العامة الفرنسية مقتل رجل مسلح برصاص الشرطة، صباح اليوم السبت، في مدينة بوفيه شمالي البلاد، خلال عملية أمنية هدفت إلى توقيفه، في واقعة أسفرت أيضًا عن إصابة أحد أفراد الشرطة.

وقال المدعي العام في بوفيه، نيكولا سيبت، إن قوات الأمن تدخلت بعد ورود بلاغات عن رجل في الثلاثينيات من عمره كان يتنقل على دراجة نارية في شوارع المدينة ويطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته، قبل أن يتم تحديد موقعه من خلال كاميرات المراقبة.

وأضافت النيابة أن الرجل تحصن داخل منزله، وعندما حاولت الشرطة الدخول إلى المكان، تعرض أفرادها لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة أحد الضباط في ذراعه. وأوضحت أن العناصر الأمنية حاولت في البداية السيطرة على الرجل باستخدام وسائل غير قاتلة، من بينها مسدس الصعق الكهربائي، إلى جانب توجيه التحذيرات اللازمة، قبل أن تستخدم أسلحتها النارية بعد تعرضها لإطلاق النار.

وأفادت النيابة بأن الرجل أصيب خلال تبادل إطلاق النار، وتلقى الإسعافات من فرق الطوارئ، لكنه توفي متأثرًا بإصابته بعد فترة وجيزة. ولم تُسجل إصابات بين أفراد عائلته الذين كانوا داخل المنزل وقت تدخل الشرطة.

وبحسب المعطيات الأولية التي أوردتها وسائل إعلام فرنسية، كان الرجل قد خرج من منشأة للعلاج النفسي قبل يوم من الواقعة، وهي معلومة وردت في رواية النيابة ونقلتها وسائل إعلام محلية، دون أن تشكل بحد ذاتها تفسيرًا لأسباب الحادث.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقين منفصلين، يتعلق الأول بالوقائع المنسوبة إلى الرجل، بما في ذلك التهديد واستخدام السلاح ومحاولة الاعتداء على أفراد الشرطة، بينما يركز الثاني على ظروف استخدام الشرطة لأسلحتها النارية، لتحديد ملابسات الواقعة ومدى قانونية استخدام القوة.

وتواصل النيابة التحقيق في تفاصيل الحادث، فيما لم تعلن السلطات الفرنسية حتى الآن عن دوافع واضحة وراء إطلاق النار.

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