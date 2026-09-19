محافظ بورسعيد يتابع زراعة الأشجار والنباتات ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بشارع محمد علي

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال زراعة الأشجار والنباتات ورفع كفاءة المسطحات الخضراء الجارية بشارع محمد علي بحي الشرق، وذلك في إطار حرص المحافظ على زيادة الرقعة الخضراء والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتحسين جودة البيئة بما يليق بالمظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد

ورافق المحافظ خلال الجولة العميد إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، حيث تابع المحافظ على الطبيعة مستوى تنفيذ أعمال التشجير والزراعة، ووجه بضرورة الاهتمام بكافة التفاصيل المتعلقة بأعمال تنسيق وزيادة المسطحات الخضراء، بما يضمن تحقيق أفضل صورة جمالية للمنطقة

محافظ بورسعيد يوجه بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة جودة تنفيذ أعمال التشجير والمسطحات الخضراء

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة جودة تنفيذ أعمال التشجير والمسطحات الخضراء، والتأكد من تنفيذها وفق أعلى مستويات الجودة، مع المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، بما يضمن الحفاظ على الأشجار والنباتات وتحقيق الاستفادة الكاملة من أعمال التطوير.

وأكد محافظ بورسعيد سرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت، مع الالتزام بجودة التنفيذ، مشددًا على استمرار جهود المحافظة في التوسع في أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، باعتبارها أحد العناصر الأساسية للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين