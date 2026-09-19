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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشغيل عارض لنظام الإطفاء.. رعاية بورسعيد تكشف حقيقة حريق مستشفى الزهور

تشغيل عارض لنظام الإطفاء.. رعاية بورسعيد تكشف حقيقة ماتداول عن حريق مستشفي الزهور
تشغيل عارض لنظام الإطفاء.. رعاية بورسعيد تكشف حقيقة ماتداول عن حريق مستشفي الزهور
محمد الغزاوى

كشفت هيئة الرعاية الصحية فى محافظة بورسعيد ، حقيقة ماتم تداوله عن نشوب حريق بمستشفي الزهور احدى مستشفيات الرعاية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل. 

ونفي الدكتور اسماعيل الحفناوى رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية فى بورسعيد، ما تم تداوله بشأن نشوب حريق بقسم الطوارئ بمستشفى الزهور.

تشغيل عارض لنظام الإطفاء.. رعاية بورسعيد تكشف حقيقة ماتداول عن حريق مستشفي الزهور 

وأكد رئيس رعاية بورسعيد، أن ما حدث تمثل في تشغيل عارض لنظام الإطفاء التلقائي بإحدى غرف الأشعة السينية، نتيجة التعامل بشكل غير صحيح مع لوحة التحكم الخاصة بالنظام، مما أدى إلى انطلاق مادة الإطفاء البودرة داخل الغرفة، دون وجود حريق.

وأضاف الحفناوي، أنه فور حدوث الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المكان، مع حضور قوات الحماية المدنية ، والتي قامت بمعاينة الموقع والتأكد من عدم وجود أي مصدر للاشتعال، وعدم وجود ما يستدعي تدخلها.

وشدد رئيس رعاية بورسعيد ، على أن الموقف تم التعامل معه بشكل فوري وفق إجراءات السلامة المتبعة، وأن العمل بالمستشفى يسير بصورة طبيعية.

بورسعيد الرعاية الصحية محافظة بورسعيد مستشفي الزهور

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