قطار التنمية يواصل تطوير مناطق حي زهور بورسعيد السكنية

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي الزهور فى محافظة بورسعيد أعمال المتابعة الميدانية لمستجدات مشروعات التطوير والوقوف على معدلات التنفيذ وانتظام سير الأعمال، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواءإبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بمختلف أحياء المحافظة، وبمتابعة وتعليمات فوزي الوالي، رئيس حي الزهور

وفي هذا السياق، تابع رئيس حي الزهور ميدانيا أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من المناطق السكنية الواقعة بنطاق الحي، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال تطوير منطقة عمر بن الخطاب نحو 50%، ويشمل المشروع تطوير ورفع كفاءة 168 عمارة سكنية بإجمالي 3984 وحدة، ضمن خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات والبنية الأساسية وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

إنجاز 75% من المرحلة الأولى لتطوير «عمرو بن العاص».. و50% من أعمال تطوير «عمر بن الخطاب»

كما تتواصل أعمال تطوير منطقة عمرو بن العاص، والتي تضم 160 عمارة سكنية، حيث بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى نحو 75%، وتشمل الأعمال تطوير شبكات الصرف الصحي ونوازل الصرف وغرف التفتيش، ودهان وتجميل واجهات العمائر، وتنفيذ المسطحات الخضراء وممرات المشاة بالإنترلوك، إلى جانب رفع كفاءة الطرق والخدمات الأساسية.

وفي منطقة خالد بن الوليد، التي تضم 239 عمارة سكنية، سجلت أعمال التطوير معدلات تنفيذ متقدمة، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال البلدورات 100%، والإنارة 90%، وأعمال الصرف 80%، ودهانات واجهات العمائر 70%، مع استمرار استكمال باقي الأعمال ورفع كفاءة المنطقة وتحسين المظهر العام بها.

وشملت المتابعة منطقة علي بن أبي طالب، والتي تضم 150 عمارة سكنية، حيث تتواصل أعمال المرحلة الثانية من التطوير ورفع الكفاءة، والتي تشمل تطوير البنية التحتية، وطلاء واجهات العمائر، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وتحسين مستوى الإضاءة، إلى جانب أعمال التشجير وتطوير الجزر الوسطى.

وفيما يتعلق بمنظومة الإنارة بمنطقة علي بن أبي طالب، فقد بلغت نسبة الإنجاز نحو 90% من أعمال إضاءة المنطقة، ضمن المرحلة الثانية التي تتضمن تركيب 300 عمود إنارة جديد و300 كشاف حديث، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة والرؤية ليلا ورفع مستوى الأمان والمظهر الحضاري بالمنطقة.

كما تضمنت أعمال التطوير متابعة مناطق البنك الأصفر وعمر بن الخطاب المنخفض وعمر سابق التجهيز «الزلط»، في إطار خطة رفع كفاءة المناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية والمظهر الحضاري بها.

وتواصلت المتابعة كذلك بمنطقة علي بن أبي طالب طاقة شمسية، ضمن خطة التطوير الشامل لمناطق حي الزهور، بما يستهدف تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الشوارع والمناطق المحيطة بالعمائر.

كما تتواصل أعمال التطوير بمنطقة عمر طاقة شمسية، والتي تضم 48 عمارة سكنية، ضمن خطة الارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية والمظهر الحضاري.

وتأتي أعمال التطوير الجارية بمناطق حي الزهور ضمن خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بالمناطق السكنية، ورفع كفاءة الطرق والمرافق والإنارة، وتحسين واجهات العمائر والمسطحات الخضراء، بما يحقق نقلة حضارية ملموسة ومستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التطوير، والتنسيق مع الجهات المعنية للالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحقيق نقلة حضارية متكاملة بمختلف المناطق السكنية بحي الزهور وتحسين جودة الحياة للمواطنين.