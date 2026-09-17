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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار الحملات المكثفة لتحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات بمختلف أحياء بورسعيد

محافظ بورسعيد يوجه بمواصلة حملات النظافة اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري
محافظ بورسعيد يوجه بمواصلة حملات النظافة اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري
محمد الغزاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة بورسعيد  بالتعاون مع شركة  النظافه تنفيذ حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء  إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد،بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وشهدت الأحياء تكثيف أعمال رفع تجمعات القمامة والمخلفات وأعمال كنس وتجريد الشوارع الرئيسية والفرعية وغسيل الأرصفة ومحيط المدارس والمنشآت الخدمية مع الدفع بالمعدات والسيارات اللازمة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

محافظ بورسعيد يوجه بمواصلة حملات النظافة اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار الحملات اليومية على مدار الفترات الصباحية والمسائية مع التعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات خاصة بالنظافة للحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف المناطق السكنية، وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناشد محافظة بورسعيد المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة بما يسهم في دعم جهود المحافظة للارتقاء بالبيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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