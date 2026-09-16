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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طفرة حضارية بحي الزهور.. محافظ بورسعيد يتابع رفع كفاءة وتطوير منطقتي «علي طاقة شمسية وعمر المنخفض».. صور

محافظ بورسعيد يشدد على تنفيذ المسطحات الخضراء بأعلى مستوى بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة
محافظ بورسعيد يشدد على تنفيذ المسطحات الخضراء بأعلى مستوى بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمنطقتي علي طاقة شمسية وعمر المنخفض بنطاق حي الزهور، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات التطوير والارتقاء بالمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري لمختلف المناطق

محافظ بورسعيد يشدد على تنفيذ المسطحات الخضراء بأعلى مستوى بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة

رافق المحافظ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، والمهندسة ريهام الفلاح مدير المشروعات بجهاز تعمير بورسعيد

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي لأعمال التطوير بمنطقة «علي طاقة شمسيةوالتي تضم 88 عمارة سكنية، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال طلاء ورفع كفاءة واجهات العمارات 25%، فيما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الصرف الصحي وبالوعات الأمطار إلى 80%، بينما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الكهرباء 50%، في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة المنطقة وتحسين مستوى الخدمات والبيئة السكنية.

وتشمل أعمال التطوير بمنطقة «علي طاقة شمسية» رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، وتطوير الطرق والأرصفة، وأعمال الكهرباء والإنارة، وطلاء ورفع كفاءة واجهات العمارات، إلى جانب أعمال التشجير والتجميل وزيادة المساحات الخضراء، بما يسهم في إحداث نقلة ملموسة في مستوى الخدمات والمظهر العام للمنطقة

كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة منطقة «عمر المنخفض» والتي تضم 28 عمارة سكنية، حيث تابع المحافظ معدلات تنفيذ أعمال المرافق، والتي بلغت نسبة تنفيذ أعمال الصرف ونوازل الصرف الصحي 30%، موجهًا بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ والدفع بالأعمال على أرض الواقع، وسرعة استكمال الأعمال وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية تنفيذ المسطحات الخضراء والتشجير بالتوازي مع أعمال التطوير، بما يحقق التكامل بين رفع كفاءة البنية التحتية وأعمال التجميل، ويوفر متنفسات حضارية لسكان المنطقتين، مؤكدًا ضرورة تنفيذ المساحات الخضراء بصورة لائقة وعلى أعلى مستوى، بما يتناسب مع أعمال التطوير الجارية

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مختلف أعمال التطوير، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، واستمرار المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ، والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق الاستفادة المثلى للمواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أعمال التطوير بالمناطق السكنية تستهدف تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة المرافق والبنية التحتية، وتحسين الصورة البصرية، والتوسع في المساحات الخضراء، بما يواكب جهود محافظة بورسعيد في الارتقاء بالمستوى الحضاري للمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين

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