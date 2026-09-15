تطلق جامعة بورسعيد، بالتعاون مع مستشفى الجامعة وقسم طب وجراحة العيون، مبادرة صحية موسعة للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط العين (المياه الزرقاء).

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وفي إطار الحرص المتبادل على دعم المبادرات الصحيات والتوعوية، ونشر الوعي الصحي بين العاملين بكافة القطاعات؛

جامعة بورسعيد تُطلق مبادرة للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط العين «المياه الزرقاء»

وتستهدف المبادرة تقديم خدمات صحية وتوعوية مميزة للعاملين، وتتضمن المحاور التالية:

الفحص المجاني: إجراء قياس ضغط العين مجانًا لكافة الخاضعين للمبادرة.

التوعية الصحية: تقديم إرشادات توعوية حول أهمية الفحص الدوري للعين، ودوره في الاكتشاف المبكر للحالات التي تتطلب متابعة طبية أو علاجًا متخصصًا.

وتُقام المبادرة يوم الإثنين الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦، بعيادات قسم طب وجراحة العيون بمستشفى جامعة بورسعيد.

وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الرعاية الصحية المستدامة، واكتشاف الأسباب المؤدية لتدهور الإبصار مبكرًا، مما يسهم في حماية صحة العاملين وتعزيز جودة الحياة داخل المنظومة التنفيذية والجامعية بالمحافظة.