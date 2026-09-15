مفتي الجمهورية يستقبل رئيس جامعة سراج الهدى الهندية لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء، الشيخ عبد الرحمن الثقافي، رئيس جامعة سراج الهدى الهندية، يرافقه محمد عبد الرحمن الأزهري، مدير عام الجامعة، والدكتور محمد سعد الحداد، المستشار الإعلامي للجامعة، لبحث سُبل تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحضور الدكتور أيمن أبو عمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية.

توسيع جسور التواصل مع المؤسسات العلمية والدينية في مختلف دول العالم

وأكد مفتي الجمهورية، حرصَ دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على توسيع جسور التواصل مع المؤسسات العلمية والدينية في مختلف دول العالم، وتعزيز التعاون معها بما يخدم قضايا الإفتاء والفكر الإسلامي، مشيرًا إلى أهمية أن يقوم التعاون بين المؤسسات العلمية على مشروعات عملية ومستدامة، بما يسهم في خدمة قضايا المسلمين، وترسيخ المنهج الوسطي، وتعزيز حضور الخطاب الديني الرشيد في مواجهة التحديات الفكرية والإفتائية المعاصرة.

وتناول اللقاء عددًا من المقترحات الهادفة إلى بناء تعاون مؤسسي مستدام، من بينها إعداد بروتوكول تعاون في مجالَي الترجمة والبحوث والدراسات، بما يتيح تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي والاستفادة من الخبرات البحثية لدى الجانبين، إلى جانب بحث إمكانية فتح مكتب تمثيل للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بالهند؛ بما يعزز التواصل مع المؤسسات العلمية والإفتائية الهندية، ويدعم جهود الأمانة في توسيع شبكة التعاون والتواصل مع المؤسسات المعنية بقضايا الإفتاء والفكر الإسلامي.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة سراج الهدى الهندية، عن خالص تقديره لمفتي الجمهورية، ولمكانة دار الإفتاء المصرية ودَورها في خدمة قضايا الإفتاء والفكر الإسلامي، موجِّهًا دعوةً إلى المفتي لزيارة الهند، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التواصل العلمي والمؤسسي بين الجانبين وتفعيل مجالات التعاون المقترحة، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين المؤسسات العلمية والدينية في مصر والهند.