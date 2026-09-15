احتفالية كبرى بالكاتدرائية المرقسية بمناسبة مرور 1700 عام على اكتشاف خشبة الصليب

أعلن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنظيم احتفالية كبرى ومعرض مصاحب، بمناسبة مرور 17 قرنًا «1700 عام» على اكتشاف خشبة الصليب المجيد، وذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ومن المقرر أن تُقام الاحتفالية الكبرى يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الصليب المجيد، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس.

ويتضمن الحدث معرضًا مصاحبًا يضم منتجات وإصدارات أديرة الرهبان والراهبات المرتبطة بالصليب، حيث يستضيف مقر الكاتدرائية المعرض خلال الفترة من الخميس 24 سبتمبر وحتى الاثنين 28 سبتمبر.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار الاحتفال بمرور 1700 عام على اكتشاف خشبة الصليب المجيد، وإبراز مكانة الصليب في الإيمان والتراث القبطي، من خلال مجموعة من الفعاليات والإصدارات والمنتجات التي تقدمها الأديرة.