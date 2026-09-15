بدء الاختبارات الشخصية للطلاب الجدد بإكليريكية دير المحرق

أجرت الكلية الإكليريكية بدير المحرق العامر، الاختبارات الشخصية للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالكلية للعام الدراسي الجديد 2026م، وذلك بحضور نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق ومدير الكلية الإكليريكية.

وشهدت الاختبارات حضور الراهب القس أرساني المحرقي، المشرف الروحي ووكيل الكلية، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث جرى استقبال الطلاب المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية ضمن إجراءات القبول للعام الدراسي الجديد.

وتأتي الاختبارات الشخصية في إطار استعداد الكلية الإكليريكية بدير المحرق لبدء العام الدراسي الجديد، واختيار الطلاب الراغبين في الدراسة بالكلية والتأهل للخدمة الكنسية.

وطلبت الكلية من الجميع الصلاة من أجل الطلاب الجدد، وأن يوفقهم الله في المرحلة التعليمية والخدمية المقبلة.