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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صناع "خيال مريض " ضيوف مني الشاذلي .. الخميس

خيال مريض
خيال مريض
أحمد البهى

يحل فريق عمل مسرحية "خيال مريض"، ضيوف علي برنامج "معكم" من تقديم مني الشاذلي. 

ومن المقرر أن تذاع الحلقة يوم الخميس القادم، عبر قناة اون تي في. 

ومن المقرر  عرص  المسرحية الكوميدية "خيال مريض" على مسرح الدراما بمدينة الفنون والثقافة، بالعاصمة الادارية.

وذلك أيام 24 و25 سبتمبر الجاري و1، 2 أكتوبر القادم، الأمر الذي يجسد ما تمتلكه المدينة من إمكانات وبنية متكاملة من مسارح وقاعات وتجهيزات مصممة وفق أحدث المعايير وفي إطار ما تشهده العاصمة الجديدة من حراك متواصل في مختلف المجالات وحرصها على إتاحة مساحات جديدة للفن والإبداع أمام الجمهور المصري.

ويأتي عرض "خيال مريض" في العاصمة الجديدة امتدادًا للنجاح الجماهيري الذي حققته المسرحية خلال موسم عروضها الصيفية، حيث شهدت إقبالًا جماهيريًا لافتًا، ورفعت لافتة " كامل العدد" خلال عدد من عروضها، لتنتقل بنجاحها إلى مسرح الدراما بمدينة الفنون والثقافة.

مسرحية “خيال مريض”
وتدور أحداث مسرحية "خيال مريض" في إطار كوميدي، من خلال شخصية الدكتور طه، التي يجسدها الفنان هشام ماجد، والذي يتعامل مع مرضاه بأسلوب مختلف، لتتوالى مجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تشكل محور أحداث العرض.


ويشارك في بطولة المسرحية، إلى جانب الفنان هشام ماجد، كل من محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، أحمد الرافعي، دينا دياب، نغم صالح، محسن منصور، وليد عبد الغني، ريهام عزت، ونورا سليمان.
والمسرحية من تأليف وإخراج محمد حمدي، وإنتاج شركة فكر للمنتجة يارا حسن.

خيال مريض مسرحية خيال مريض مني الشاذلي

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