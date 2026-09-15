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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير علاقات دولية: روسيا لن تقبل بمقترح الوقف المتبادل للضربات

روسيا
روسيا
البهى عمرو

قال الدكتور حسام البقيعي، خبير علاقات دولية، إن روسيا لن تقبل في الوقت الحالي بالمقترح الأمريكي بشأن الوقف المتبادل للضربات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، في ظل ما تحققه من انتصارات والتصعيد العنيف الذي حدث من الجانب الروسي منذ مايو الماضي وحتى هذه الفترة.

وأضاف البقيعي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قبول روسيا بهذا المقترح سيكون خطأً من الناحية الاستراتيجية، وفقًا لرؤية العديد من الخبراء، مشيرًا إلى أن موسكو تواصل تحقيق تقدم في ظل التطورات الحالية، وهو ما يجعلها غير مستعدة للموافقة على وقف متبادل للضربات في الوقت الراهن.

وأكد خبير العلاقات الدولية أن روسيا تصر على إنهاء الصراع بشكل كامل، بعد تحقيق جميع الأهداف التي أعلنتها منذ بداية الأحداث وحتى الوقت الحالي، ولذلك لا يتوقع أن توافق موسكو على المقترح الأمريكي في المرحلة الراهنة.

روسيا القاهرة الإخبارية موسكو

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