استقبال رسمي لبعثة الكاراتيه بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية

استقبلت وزارة الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر للكاراتيه عقب عودتها من الجزائر، احتفاءً بالإنجاز الكبير والمتميز الذي حققه اللاعبون بالتتويج بلقب البطولة الأفريقية للكبار والشباب والناشئين عن جدارة واستحقاق.

وقد نقل الدكتور الجبالي عبد المجيد الجبالي مدير عام الانجاز الرياضي والحافز تحيات وتهنئه جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، للبعثة على هذا الإنجاز الكبير، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر به لاعبو ولاعبات الكاراتيه المصري طوال منافسات البطولة، والذي جاء تتويجًا لجهود التطوير والإعداد التي حظيت بها اللعبة خلال الفترة الماضية.

وأكد الوزير أن تصدر مصر للترتيب العام للبطولة الأفريقية، بحصيلة 50 ميدالية متنوعة (30 ذهبية و8 فضيات و12 برونزية

يؤكد استمرار تألق الرياضة المصرية في جميع منافستها علي المستوي القاري والدولي .