وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيرته في جنوب السودان لبحث التعاون المشترك

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أتونج كوال مانيانج جوك، وزيرة الشباب والرياضة في جمهورية جنوب السودان، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الشباب والرياضة، وذلك بحضور السفير هاني صلاح، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لشئون السودان وجنوب السودان، ولفيف من قيادات الوزارتين ومسؤولي وزارة الخارجية.

وتناول اللقاء عددًا من المقترحات والموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، وتنفيذ المزيد من البرامج والأنشطة المشتركة في مجالي الشباب والرياضة.

وأكد جوهر نبيل أن الرياضة تمثل قوة ناعمة تسهم في التقريب بين الشعوب، وفتح آفاق جديدة للتواصل والتعاون، مؤكدًا أن التعاون في قطاعي الشباب والرياضة يمكن أن يمثل بداية قوية لتعزيز التعاون بين البلدين.

ومن جانبها، أعربت أتونج كوال مانيانج جوك عن ترحيبها بالتعاون مع مصر، ونقلت تحيات حكومة وشعب جنوب السودان إلى مصر وشعبها، مؤكدة تقدير بلادها للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وحرصها على تعزيز التعاون في مجالي الشباب والرياضة، والاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، والعمل على تفعيل مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب، وفتح مزيد من آفاق التواصل بين شباب ورياضيي البلدين.